Президент Наполи Де Лаурентис: Украину ограбили в матче против Италии

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что арбитр матча Украина - Италия (0:0) должен был назначить пенальти в пользу украинцев.

"Никто не хочет видеть, как команду обворовывают, как Украину вчера вечером в матче с Италией. Судьи должны были назначить пенальти", - заявил Де Лаурентис в рамках презентации новой книги.

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Неудобство ситуации придавал тот факт, что Де Лаурентис в это время сидел вместе с защитником "Наполи" Джованни Ди Лоренцо и нападающим Маттео Политано, которые вчера играли за сборную Италии.

"По правде говоря, вы играли хорошо, лучше, чем в большинстве случаев, когда я видел "Национале", и вы заслужили квалификацию. Украина была мотивирована войной, у них была мечта, но она не воплотилась в реальность. Но, опять же, если бы все было легко, это не было бы мечтой".

Украина еще может попасть на ЕВРО-2024, поскольку она является одной из 12 команд, которые сыграют в плей-офф в марте 2024 года.