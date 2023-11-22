Статистический портал оценил вероятность выхода Украины на Евро

Статистический портал Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро для сборных. Напомним, через плей-офф на Евро-2024 попадут еще три сборные.

Наилучшие шансы для выхода на Евро у: Греции (50%), Польши (47%), Украины (36%), Грузии (36%) и Уэльса (35%).