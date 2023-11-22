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Статистический портал оценил вероятность выхода Украины на Евро
Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро для сборных. Напомним, через плей-офф на Евро-2024 попадут еще три сборные.
Наилучшие шансы для выхода на Евро у: Греции (50%), Польши (47%), Украины (36%), Грузии (36%) и Уэльса (35%).
???? - What are the chances of #EURO2024 qualification via the play-offs?— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 22, 2023
5⃣0⃣% ????????Greece
4⃣7⃣% ????????Poland
3⃣6⃣% ????????Ukraine
3⃣6⃣% ????????Georgia
3⃣5⃣% ????????????????????????????Wales
3⃣1⃣% ????????Israel
2⃣1⃣% ????????Bosnia-Herzegovina
1⃣8⃣% ????????Finland
0⃣9⃣% ????????Iceland
0⃣7⃣% ????????Kazakhstan
0⃣7⃣% ????????Luxembourg
0⃣3⃣% ????????Estonia
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