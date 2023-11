Статистический портал оценил вероятность выхода Украины на Евро

Статистический портал Gracenote Live оценил вероятность выхода на Евро для сборных. Напомним, через плей-офф на Евро-2024 попадут еще три сборные.

Наилучшие шансы для выхода на Евро у: Греции (50%), Польши (47%), Украины (36%), Грузии (36%) и Уэльса (35%).

???? - What are the chances of #EURO2024 qualification via the play-offs?



5⃣0⃣% ????????Greece

4⃣7⃣% ????????Poland

3⃣6⃣% ????????Ukraine

3⃣6⃣% ????????Georgia

3⃣5⃣% ????????????????????????????Wales

3⃣1⃣% ????????Israel

2⃣1⃣% ????????Bosnia-Herzegovina

1⃣8⃣% ????????Finland

0⃣9⃣% ????????Iceland

0⃣7⃣% ????????Kazakhstan

0⃣7⃣% ????????Luxembourg

0⃣3⃣% ????????Estonia