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Спаллетти: Мы ничего не украли, а по-настоящему заслужили выйти на Евро
Наставник сборной Италии отреагировал на скандал вокруг пенальти
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отреагировал на скандал вокруг пенальти в добавленное время решающего матча группового турнира Отбора на Евро-2024 между его подопечными и сборной Украины. Напомним, что в том эпизоде Михаил Мудрик был предположительно сбит в штрафной площадке соперника Брайаном Кристанте, но арбитр не назначил 11-метровый.
"Мы ничего не украли. Мы не просто заслужили, но по-настоящему заслужили выйти на Чемпионат Европы", - цитирует ANSA ответ Спаллетти на вопрос об эпизоде. "Если кто-то желает экстраполировать этот эпизод и использовать его против нас без учитывания выступления нашей команды в целом, он ошибается".
"Матч был очень сложным из-за давления, и этот эпизод, возможно, был сомнительным. Но не настолько явным, как многие хотят представить его. Такое отношение разочаровывает".
Нулевая ничья в матче Украина - Италия вывела итальянцев на Евро, а украинцев отправила в дополнительный плей-офф, который состоится в марте.
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