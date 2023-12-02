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Известна потенциальная группа и соперники Украины на Евро-2024
В случае выхода в групповой этап попадем в группу Е
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Известна потенциальная группа Украины на Евро-2024. В случае выхода в основной этап сборная попадет в группу Е.
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Потенциальными соперниками "желто-синих" станут Бельгия, Словакия и Румыния.
В плей-офф отбора на ЕВРО команда Реброва в полуфинале сыграет против Боснии и Герцеговины, а в случае успеха встретится в финале с победителем матча Израиль - Исландия.
All set for EURO 2024! ????#EURO2024 pic.twitter.com/QXnMaOBeBZ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023
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