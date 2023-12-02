Известна потенциальная группа и соперники Украины на Евро-2024

Известна потенциальная группа Украины на Евро-2024. В случае выхода в основной этап сборная попадет в группу Е.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Потенциальными соперниками "желто-синих" станут Бельгия, Словакия и Румыния.

В плей-офф отбора на ЕВРО команда Реброва в полуфинале сыграет против Боснии и Герцеговины, а в случае успеха встретится в финале с победителем матча Израиль - Исландия.