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Куртуа: Я не буду играть на чемпионате Европы
Голкипер Реала не будет готов на все сто процентов к Евро-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский голкипер Тибо Куртуа рассказал о реабилитации после травмы и подтвердил, что не сыграет на Евро. Об этом сообщает издание Sporza.
"Все идет по плану, даже немного лучше, чем ожидалось. С момента операции никаких проблем у меня не возникло. Теперь важно набраться терпения. Но для возвращения на самый высокий уровень нужно всего 9-10 месяцев. Я не буду играть на чемпионате Европы из-за травмы. Мне сначала надо восстановиться на все сто процентов, а пока лучше не заглядывать наперед. Если мне повезет, то смогу сыграть один матч в мае. Но я никак не буду готов на все 100% к большому турниру".
Куртуа пропускает текущий сезон, поскольку в августе получил травму крестообразной связки колена.
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