Куртуа: Я не буду играть на чемпионате Европы

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа рассказал о реабилитации после травмы и подтвердил, что не сыграет на Евро. Об этом сообщает издание Sporza.

"Все идет по плану, даже немного лучше, чем ожидалось. С момента операции никаких проблем у меня не возникло. Теперь важно набраться терпения. Но для возвращения на самый высокий уровень нужно всего 9-10 месяцев. Я не буду играть на чемпионате Европы из-за травмы. Мне сначала надо восстановиться на все сто процентов, а пока лучше не заглядывать наперед. Если мне повезет, то смогу сыграть один матч в мае. Но я никак не буду готов на все 100% к большому турниру".