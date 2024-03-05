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Наставник Боснии: Домашнее поле - не единственное наше преимущество перед Украиной
Матч плей-офф отбора на Евро-2024 состоится 21 марта
Фото: nfsbih.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич рассказал, чего ждет от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.
"Домашнее поле — это, конечно, наше преимущество. Есть и другие вещи, которые мы будем использовать в качестве преимущества. Не могу раскрывать подробности, но, безусловно, важно, что мы можем рассчитывать на нескольких опытных игроков. Однако, если говорить в целом, то перед матчем с Украиной нам нужна не эйфория, а спокойствие и вера в нашу команду.
Что касается списка игроков, которые будут вызваны на матч с Украиной, то я не думаю, что в нём будут какие-то большие сюрпризы. Может быть, несколько. Ахмедходжич возвращается, и это очень важно. Я очень счастлив и удовлетворен, что это произойдет", - приводит слова Милошевича Klix.
Напомним, матч состоится 21 марта и начнется в 21:45 по Киеву.
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