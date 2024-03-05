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Босния и Герцеговина обнародовала заявку на матч с Украиной
Саво Милошевич определился со списком вызванных игроков
Фото: nfsbih.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич обнародовал состав своей команды на полуфинальный матч отбора плей-офф Евро-2024 против команды Украины.
Состав сборной Боснии и Герцеговины
Вратари: Ибрагим Шехич ("Аль-Халидж", Саудовская Аравия), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич (АЕК, Кипр).
Защитники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрия), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Эльдар Цивич ("Ференцварош", Венгрия), Сеад Колошинац ("Аталанта", Италия), Анел Ахмедходжич ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Адриан Баришич ("Базель", Швейцария), Даннис Хаджикадунич ("Гамбург", Германия), Ренато Гойкович ("оренбург", россия), Нихад Муякич ("Анкарагюджю", Турция).
Полузащитники: Раде Крунич ("Фенербахче", Турция), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудовская Аравия), Иван Башич ("оренбург", россия), Беньямин Тахирович ("Аякс", Нидерланды), Миралем Пьянич ("Шарджа", ОАЭ), Денис Хусейнбашич ("Кельн", Германия), Харис Хайрандинович ("Касымпаша", Турция), Амар Рахманович ("крылья советов", россия).
Нападающие: Эдин Джеко ("Фенербахче", Турция), Эрмедин Демирович ("Аугсбург", Германия), Харис Табакович ("Герта", Германия), Неманья Бильбия ("Зрински"), Саид Хамулич ("локомотив", россия), Смайл Превляк ("Герта", Германия), Дал Варешанович ("Ризеспор", Турция).
Поединок Босния и Герцеговина - Украина состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Его победитель в финальном противостоянии плей-офф отбора Евро-2024 26 марта дома сыграет против победителя пары Израиль - Исландия.
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