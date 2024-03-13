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Пол Мерсон: Буду в шоке, если Англия не выиграет Евро. У нас самый сильный состав
Патриотический прогноз экс-игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала", а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон видит сборную Англии безоговорочным фаворитом чемпионата Европы-2024.
"Англия выиграет Евро. В противном случае я буду шокирован и поражён.
Кто сможет нас победить? Германия? Нет. Португалия? Нет, это стареющая команда. Может быть, Франция. Но когда мы играли в последний раз, это была равная игра, и Харри Кейн не реализовал пенальти. Если бы он забил его - победитель был бы только один.
У нас на скамейке запасных будут игроки, которые могли бы заиграть в любой другой команде. Я не могу назвать европейскую сборную, в которую не вошли бы такие игроки, как Маркус Рашфорд и Джек Грилиш. Если бы я мог выбрать игроков со всей Европы для включения в состав сборной Англии, я бы выбрал только Килиана Мбаппе и Вирджила ван Дейка", - цитирует Мерсона Sky Sports.
Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Англия сыграет против сборных Сербии, Дании и Словении.
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