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Сборная Германии представила комплекты формы на домашний Евро-2024
Стало известно, в чём сыграют футболисты немецкой сборной на домашнем турнире
Фото: Getty Images
Официальная пресс-служба национальной сборной Германии опубликовала фото, на которых представлены комплекты формы на чемпионат Европы — 2024.
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Отметим, что техническим спонсором "Бундестим" является компания Adidas.
Напомним, что Евро-2024 пройдёт в Германии. Дата проведения турнира - с 14 июня по 14 июля 2024 года.
???????????? Home, Away and Goalkeeper kits pic.twitter.com/eGbnI6Dq5s— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2024
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