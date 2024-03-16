Тренер БиГ: Читал кое-что из того, что писали украинские СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают

Главный тренер Боснии и Герцеговины Саво Милошевич высказался по поводу матча отбора на ЧЕ-2024 против Украины.

“Читал кое-что из того, что писали их СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают.

Я рад этому. Не люблю отвечать в СМИ, мы будем отвечать на поле”, - сказал Милошевич.