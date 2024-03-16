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Тренер БиГ: Читал кое-что из того, что писали украинские СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают
Когда кажется, то креститься надо
Фото: nfsbih.ba
Главный тренер Боснии и Герцеговины Саво Милошевич высказался по поводу матча отбора на ЧЕ-2024 против Украины.
“Читал кое-что из того, что писали их СМИ. Мне кажется, что они нас немного недооценивают.
Я рад этому. Не люблю отвечать в СМИ, мы будем отвечать на поле”, - сказал Милошевич.
Босния и Герцеговина встретится с Украиной на своем поле 21 марта. Это будет полуфинальный матч стыков за выход на Евро-2024. Победитель встретится с сильнейшей командой из другой пары Израиль – Исландия.
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