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Тренер Боснии Милошевич: Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Саво Милошевич заявил, что ничто не должно отвлекать команду непосредственно от игры

Тренер Боснии Милошевич: Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы

Фото: nfsbih.ba

Новина українською

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич рассказал, чего ждет от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины.

"Если мы все сделаем правильно, надеюсь, мы сыграем на чемпионате Европы. Для этого нужно приложить максимум усилий, и ребята это понимают.

Мне нравится эта работа, я выполняю ее и чувствую себя хорошо. Руководить сборной – очень престижное и важное дело. Я родился в Боснии и Герцеговине и считаю этот вызов своим собственным. Поэтому я очень рад работать с этой командой.

Я все еще чувствую уверенность, несмотря на то, что последние результаты были неутешительными. Но суть в том, что все это было подготовкой к тому, что будет дальше.

Ситуация в Украине такая, какая есть. Я считаю, что нам следует постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы.

Судейство нас не должно интересовать, ничего кроме того, что нам нужно делать на поле.

Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики. Футболисты должны понимать, что проблемы им предстоит решать в команде", - считает Милошевич.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница.

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Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
Federalnu TV
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Yugoslav (Львів )
12.03.2024 в 20:15
Прохідна команда Боснії для нашої збірної. Проблема у нас може бути одна, якщо збірники почнуть думати, що вони вже перемогли ще до початку матчу! Якщо не буде на полі «піжонства та раслабухи», то є всі шанси впевнено перемогти на чужому полі! Бажаю нашим хлопцям удачі та перемоги!
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Комментарии 5
Yugoslav (Львів )
12.03.2024 в 20:15
Прохідна команда Боснії для нашої збірної. Проблема у нас може бути одна, якщо збірники почнуть думати, що вони вже перемогли ще до початку матчу! Якщо не буде на полі «піжонства та раслабухи», то є всі шанси впевнено перемогти на чужому полі! Бажаю нашим хлопцям удачі та перемоги!
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2
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LEVgcUqs (Чернігів)
12.03.2024 в 20:00
Ох і дурень, добра половина гравців грає. за кордоном.
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2
1
download1 (huyersk)
12.03.2024 в 19:49
рашка не уїбе ядерко по боснії якщо забажає ? Тупий висер боснійського тренера
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1
1
Shamilboroda (Дубно)
12.03.2024 в 20:16
Він серб.
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download1 (huyersk)
12.03.2024 в 20:18
Так? Ну це тоді все пояснює, питань нема..
 
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