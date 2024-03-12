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Тренер Боснии Милошевич: Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы
Саво Милошевич заявил, что ничто не должно отвлекать команду непосредственно от игры
Фото: nfsbih.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич рассказал, чего ждет от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против
"Если мы все сделаем правильно, надеюсь, мы сыграем на чемпионате Европы. Для этого нужно приложить максимум усилий, и ребята это понимают.
Мне нравится эта работа, я выполняю ее и чувствую себя хорошо. Руководить сборной – очень престижное и важное дело. Я родился в Боснии и Герцеговине и считаю этот вызов своим собственным. Поэтому я очень рад работать с этой командой.
Я все еще чувствую уверенность, несмотря на то, что последние результаты были неутешительными. Но суть в том, что все это было подготовкой к тому, что будет дальше.
Ситуация в Украине такая, какая есть. Я считаю, что нам следует постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы.
Судейство нас не должно интересовать, ничего кроме того, что нам нужно делать на поле.
Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики. Футболисты должны понимать, что проблемы им предстоит решать в команде", - считает Милошевич.
Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница.
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