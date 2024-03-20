Стало известно, кто будет первым вратарём сборной Германии на Евро-2024

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойера будет основным голкипером национальной сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы-2024.

Как сообщает Spotbuzzer, решение было принято лично наставником "Бундестим" - Юлианом Нагельсманном. Отмечается, что ранее более предпочтительным вариантом на эту роль являлся Марк-Андре Тер Штеген, но из-за ранее полученной им травмы спины и возвращения в строй Нойера - тренер изменил свои планы.

Напомним, Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии проведёт свой первый матч в день открытия турнира против Шотландии.