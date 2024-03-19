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Директор Баварии ответил на вопрос, возглавит ли Нагельсман в будущем мюнхенский клуб
Дризен не отрицает такое развитие событий
фото из свободных источников
Ян-Кристиан Дризен, директор "Баварии", прокомментировал возможность возвращения Юлиана Нагельсмана в мюнхенский клуб после Евро-2024.
"Я думаю, что другие уже говорили, что в футболе никогда нельзя ничего исключать. Но это дело будущего, а не сегодняшнего дня".
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Нагельсман работал в "Баварии" с 2021 по 2023 годы. Сейчас Юлиан возглавляет национальную сборную Германии.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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