Директор Баварии ответил на вопрос, возглавит ли Нагельсман в будущем мюнхенский клуб

Ян-Кристиан Дризен, директор "Баварии", прокомментировал возможность возвращения Юлиана Нагельсмана в мюнхенский клуб после Евро-2024.

"Я думаю, что другие уже говорили, что в футболе никогда нельзя ничего исключать. Но это дело будущего, а не сегодняшнего дня".