  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нагельсманн: В Баварии нет времени что-то развивать, как в других клубах. Гвардиола взял ЛЧ лишь спустя 7 лет
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн: В Баварии нет времени что-то развивать, как в других клубах. Гвардиола взял ЛЧ лишь спустя 7 лет

Германия

Специалист пожаловался на недостаток предоставленного времени

Нагельсманн: В Баварии нет времени что-то развивать, как в других клубах. Гвардиола взял ЛЧ лишь спустя 7 лет

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вспомнил свой период работы в мюнхенской "Баварии".

- Когда в 33 года вы получили предложение от "Баварии" - вы, наверное, подумали, что не можете упустить такую ​​возможность. Но всего через 21 месяц вас уволили. Эта задача пришла к вам слишком рано?

- Вовсе нет.

- Почему вас так резко уволили в середине сезона?

- Тогда мы упустили преимущество над дортмундской "Боруссией" на девять очков. Сразу же появился другой тренер, Томас Тухель. Вот как это произошло.

- Вы фактически подписали пятилетний контракт с "Баварией" и должны были что-то построить с клубом. Что пошло не так?

- Меня назначили в "Баварию" с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают вам время. Юрген Клопп пробыл в "Ливерпуле" пять лет, пока впервые не стал там чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл Лигу чемпионов только после семи лет нахождения в "Манчестер Сити".

У тренеров "Баварии" не так уж много времени, чтобы что-то развивать", - добавил Нагельсманн в интервью Spiegel.

По теме
yellow-arrow
Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
yellow-arrow
Для Хаби Алонсо приоритетный вариант продолжения карьеры - Ливерпуль
yellow-arrow
Будущий тренер Баварии определит дальнейшую судьбу талантливого вингера команды
Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Манчестер Сити Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Spiegel
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости