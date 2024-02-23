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Нагельсманн: В Баварии нет времени что-то развивать, как в других клубах. Гвардиола взял ЛЧ лишь спустя 7 лет
Специалист пожаловался на недостаток предоставленного времени
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вспомнил свой период работы в мюнхенской "Баварии".
- Когда в 33 года вы получили предложение от "Баварии" - вы, наверное, подумали, что не можете упустить такую возможность. Но всего через 21 месяц вас уволили. Эта задача пришла к вам слишком рано?
- Вовсе нет.
- Почему вас так резко уволили в середине сезона?
- Тогда мы упустили преимущество над дортмундской "Боруссией" на девять очков. Сразу же появился другой тренер, Томас Тухель. Вот как это произошло.
- Вы фактически подписали пятилетний контракт с "Баварией" и должны были что-то построить с клубом. Что пошло не так?
- Меня назначили в "Баварию" с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают вам время. Юрген Клопп пробыл в "Ливерпуле" пять лет, пока впервые не стал там чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл Лигу чемпионов только после семи лет нахождения в "Манчестер Сити".
У тренеров "Баварии" не так уж много времени, чтобы что-то развивать", - добавил Нагельсманн в интервью Spiegel.
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