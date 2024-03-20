Тренер сборной Уэльса - о матче против Финляндии: Мы уже проходили через подобный опыт

Тренер национальной сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал матч плей-офф за путевку на Евро-2024 против Финляндии.

"У нас есть все, чтобы играть, и мы полностью готовы к этому. Мы в хорошей форме на данный момент, большинство игроков команды выступают за свои клубы, тренировки прошли великолепно.

Мы уже проходили через подобный опыт, когда нам пришлось столкнуться с давлением плей-офф против Австрии и Украины за выход на Чемпионат мира 2022 года".