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Тренер сборной Уэльса - о матче против Финляндии: Мы уже проходили через подобный опыт
Роберт Пейдж прокомментировал предстоящий матч за выход на Евро
Тренер национальной сборной Уэльса Роберт Пейдж прокомментировал матч плей-офф за путевку на Евро-2024 против Финляндии.
"У нас есть все, чтобы играть, и мы полностью готовы к этому. Мы в хорошей форме на данный момент, большинство игроков команды выступают за свои клубы, тренировки прошли великолепно.
Мы уже проходили через подобный опыт, когда нам пришлось столкнуться с давлением плей-офф против Австрии и Украины за выход на Чемпионат мира 2022 года".
В случае победы валлийцев их ждет финальный матч против Польши или Эстонии, где будет решена судьба путевки на Евро-2024.
Напомним, что матч Уэльс - Финляндия состоится 21 марта. Начало - в 21:45.
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