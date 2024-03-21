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Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить

ЕВРО-2024
Обновлено

Главное о Боснии и Герцеговине

Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hector Vivas/LatinContent

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Наследие Дейтона

В 2009 году во время визита в Сараево вице-президент США Джо Байден задал горький вопрос:

“Когда вы устанете от этой раскольнической националистической риторики? Соединенные Штаты ожидают, что вы начнете работать вне партийных линий, чтобы Босния функционировала как нормальное государство".

Конечно, он знал, что этого не будет.

Кровь не вода, и даже когда засыхает, оставляет пятна. В Боснии их слишком много – более 100 тысяч убитых при суммарном населении 3,5 млн человек.

Вы же слышали слово "Сребреница"? В этом городке 13-22 июля 1995-го сербские вояки убили более 8 тысяч мусульман-босняков - даже детей и стариков. За это преступление их лидера Ратко Младича затем судила Гаага.

И это только один из эпизодов четырехлетней бойни, где фронтменами выступили сербы, но и босняки с хорватами тоже были далеко не ангелами.

Каждый хотел урвать себе как можно больший кусок несчастного государства, и, устав, Запад настоял на подписании Дейтонских соглашений 14 декабря 1995-го, которые положили конец войне, но и породили очень странное образование без всякого шанса на успех.

Посудите сами: государство состоит из двух субъектов – Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, которая, в свою очередь, делится на десять кантонов, часть из которых – хорватские. Президентов здесь сразу три – по одному от каждой нации; над ними — Верховный представитель, которым сейчас является немец Кристиан Шмидт, а еще отдельный округ Брчко со своими правилами и лидерами. И — что хуже всего — у каждого из институтов есть право вето на решения, касающиеся государства в целом.

Могут ли они принять что-либо важное? Достаточно сказать, что в 2019-м парламент Боснии и Герцеговины не заседал ни разу.

При этом бюрократический аппарат тяжел, как обух. 13 правительств и парламентов, 5 лидеров и всего 149 муниципалитетов наблюдают, как безработица среди молодежи достигла 57%, а ее отток всего за 5 лет сократил число абитуриентов на 20%.

Да и что делать в стране, которая занимает 110-е место по уровню независимости судебной системы?

Ранее европейцы пытались изменить это. Созданные ими трибуналы осудили лидеров хорватского и сербского меньшинств Драгана Човича и Милорада Додика за коррупцию в 2005-06 годах, однако местные немедленно отменили все, а впоследствии и свернули судебную реформу.

В Боснии и Герцеговине около 45% босняков, 35% сербов и 20% хорватов, и только в этом они едины — ни одна из элит не хочет перемен и держится за свой кусок пирога.

Байден хорошо понимал это, когда выступал в 2009-м, да и другие тоже махнули рукой. Войны нет — и то хорошо.

Между тем, Республику Сербскую ее коррупция и пропаганда сблизили с главным мировым подонком — Россией. Лидер автономии Милорад Додик в январе 2023-го даже наградил орденом Владимира Путина, а сам получил медаль из его рук еще раньше. Украинского посла тогда за протесты в Республике Сербской объявили персоной нон-грата.

Власть в Сараево на Додика влияния не имеет, а он сам недостаточно силен, чтобы вывести сербов из федерации — в шахматах это называют пат.

ФИФА за единство

Это тот раздел, где мы — искренне! – похвалим Зеппа Блаттера.

Суть в том, что в 2002 году футбольную федерацию Боснии и Герцеговины создали по тому же принципу, что и правительство — то есть президентов, было сразу три.

Исполком федерации составили 15 членов – по 5 от сербов, босняков и хорватов. При этом, чтобы решение было принято, его должно было поддержать большинство в каждой из групп. Грубо говоря, трое сербов могли годами делать организацию недееспособной, и однажды ФИФА надоел этот цирк.

Реформу попытались протолкнуть в 2007-м, но "за" проголосовали только босняки — сербы были "против", а хорваты разделились 50 на 50.

Устав ждать, в апреле 2011-го ФИФА просто отстранила Боснию и Герцеговину от всех соревнований.

Решение, как ни странно, поддержали фанаты, ведь местную федерацию ненавидели за коррупцию. Яркий пример – спарринг с Ираном в 2008-м. Тренера Мехо Кодро и игроков даже не предупредили о нем, заявив, что азиаты платят 120 тысяч евро, тогда как в Тегеране назвали сумму 300 тысяч.

Ясно, все поняли, в чьих карманах должны были осесть еще 180, поэтому игроки с тренерами пошли на принцип.

Что делать? Чиновники выгнали Кодро и приказали наставнику молодежки Даниялу Пиричу готовить команду, вот только Спахич, Мисимович и еще 16 игроков резко "заболели". В поисках хоть кого-то Пирич метался по Сараево и, по местной легенде, едва не взял в сборную случайного парня, ожидавшего опаздывающую на свидание девушку.

Фанаты были так злы, что себя не контролировали - и некоторые матчи даже останавливали.

“Смешно. Это просто фарс, а делают это люди, годами убивающие боснийский футбол” - заявил тогда Элвир Болич.

Решение Блаттера зажгло новую надежду. Оказавшись без матчей, Босния создала переходный комитет во главе с легендой Ивицей Осимом, а уже в 2012-м федерация получила первого полноценного президента – Элведина Бегича.

Спустя еще 4 года в чемпионате Боснии и Герцеговины отменили территориальные квоты для субъектов, ведь раньше сербских клубов в элите было строго 5, а боснийских и хорватских — еще 11.

При этом низшие дивизионы чемпионата по-прежнему национальные — сербы играют с сербами, а босняки с босняками.

Золотое поколение

ФИФА заинтересовалась Боснией не просто так – в конце нулевых здесь подросли очень сильные исполнители.

Их пиком стал выход на ЧМ-2014, где дебютанты не смогли конкурировать с более опытными Аргентиной и Нигерией, однако все равно вдохновили не одно красивое заявление.

“Мое сегодняшнее послание боснийским политикам таково: следуйте примеру своих футболистов и оправдайте надежды своих граждан", - говорил, например, еврокомиссар Штефан Фюле.

Вы точно знаете эти имена – Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Звездан Мисимович, Сеяд Салихович, Ведад Ибишевич, Эмир Спахич, Асмир Бегович, Харис Медуньянин.

Их могло быть даже больше, однако Ведран Чорлука выбрал Хорватию, а Невен Суботич – Сербию.

И особого секрета здесь нет. Дети войны, учившиеся футболу под обстрелами, как Джеко, хотели вырваться — и их воля так сильна, что Эдин и в 38 лет достаточно качественный для турецкой Суперлиги. Тем временем потомки беженцев, как Пьянич или Мисимович, получили футбольное образование в Европе, где оно наиболее продвинуто.

Сейчас это поколение уже почти закончило, и "Драконы" проиграли 7 из 10 последних поединков.

А вот в 2009-м Босния побеждала дома Бельгию 2:1, ее тренировал Мирослав Блажевич и казалось, что все у них впереди.

Эта вера была особенно крепкой в 2014-м. Пока сборная играла на Мундиале, в самой Боснии впервые вспыхнули социальные протесты — не стычки одного меньшинства с другим, а совместное выступление против коррупции и кумовства.

"Вы все должны уйти в отставку! Смерть национализму!" – писали на стенах в Тузле, Зенице, Сараево, Мостаре.

Эдин Джеко многое делает для своей страны и очень помог с ликвидацией последствий наводнения в 2014-м, но его молчание по поводу тех событий смазало картину.

Ну, а дальше коррумпированные элиты взяли ситуацию под контроль благодаря ручным судам и пропаганде шовинизма. Плохо живете? Виноваты хорваты (босняки, сербы – выберите нужное).

Конечно, это не пошло на пользу и футболу. Чтобы дети развивались, в них нужно вкладывать деньги, а этого нет. Все лидеры нового поколения – Ахмедходжич, Демирович, Газибегович, Дедич, Хаджикадунич – родились и выросли в Германии, Австрии или Скандинавии.

В общей сложности боснийская диаспора насчитывает по разным оценкам около трех миллионов человек, и если есть у "Драконов" какая-то надежда на будущее, то только благодаря им.

Банялуцкий Аркан

Тем временем внутри Боснии происходят странные вещи.

Так, в 2021 году президентом федерации футбола стал 35-летний племянник Додика Вико Желькович.

Расследователи в Сараево неоднократно связывали его с криминалом – наркотрафиком, контрабандой, проституцией. Писали даже, что он требовал называть себя "банялуцкий Аркан" - так хочет походить на Ражнатовича.

Баня-Лука, кто не знает, — столица Республики Сербской, где сборная Боснии и Герцеговины не выступала ни разу с момента создания.

Главная команда сербов – "Борац", и это ее поддерживает семья Жельковича-Додика.

“Нам не нужен титул чемпиона, ведь Босния – не наша страна! Мы – Республика Сербская! Мы – “Борац” – неискренне кричал Вико незадолго до того, как стал главой федерации.

Уже в этом сезоне клуб из Баня-Луки окреп настолько, что имеет комфортный отрыв от гегемона последних сезонов - "Зриньски" из Мостара, у которого на эмблеме так и написано "Хорватский клуб".

Парадокс, но хуже всего в футбольной иерархии Боснии и Герцеговины чувствует себя титульная нация, босняки. Их "Вележ" и "Сараево" неспособны бросить вызов.

Недавно "Сараево" проиграл "Борацу" и вылетел из Кубка, и его президент Исмир Мирвич наговорил немало:

“Сейчас мы переживаем кульминацию судейского беспредела, который длится годами. В Боснии и Герцеговине не играют в футбол, вся игра – вне поля”.

Он даже просил Джеко, Пьянича и других заговорить, но те молчат, как и всегда.

Между тем, в сборной Желькович сменил сразу трех тренеров только за последний год — сначала убрал Фарука Хаджибегича, далее многострадального Кодро и, наконец, назначил Саво Милошевича, звезду Евро-2000 без особых тренерских успехов, зато с правильной идеологией.

Для контекста, еще в 2000-м уроженец Боснии Милошевич говорил, что "скорее умрет, чем будет за нее выступать", а в последнее время взялся адвокатировать на Балканах Россию.

"Хотелось бы еще больше матчей между сербскими и российскими командами. Недавно был отличный матч между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Это хороший пример объединения сербского и российского футбола в трудную минуту”, - это заявление за декабрь 2022-го.

Параллельно расследователь Петр Слонка пишет, что за место в составе сборной Боснии все, кроме наибольших звезд, платят по 20 тысяч евро.

И уж точно факт то, что "Сараево" отказался принимать сборную Боснии у себя на "Кошево" после скандального поражения "Борацу" в Кубке.

Вы думали, что у нас все плохо? Но Украина, по крайней мере, понимает, где ее место в мире. У Боснии и Герцеговины такого понимания нет. Ее сборная приедет на матч с нашими за пару часов до старта, ведь тренироваться будет в другом месте. Даже дома ей рады далеко не все.

Вопрос Байдена: "Когда вы устанете?" с каждым годом раздается над Сараево все громче, актуальнее и безнадежнее.

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Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча плей-офф ЕВРО-2024
Эдин Джеко Босния и Герцеговина Борац (Баня-Луки) Саво Милошевич
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.