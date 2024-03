Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить

Наследие Дейтона

В 2009 году во время визита в Сараево вице-президент США Джо Байден задал горький вопрос:

“Когда вы устанете от этой раскольнической националистической риторики? Соединенные Штаты ожидают, что вы начнете работать вне партийных линий, чтобы Босния функционировала как нормальное государство".

Конечно, он знал, что этого не будет.

Кровь не вода, и даже когда засыхает, оставляет пятна. В Боснии их слишком много – более 100 тысяч убитых при суммарном населении 3,5 млн человек.

Вы же слышали слово "Сребреница"? В этом городке 13-22 июля 1995-го сербские вояки убили более 8 тысяч мусульман-босняков - даже детей и стариков. За это преступление их лидера Ратко Младича затем судила Гаага.

Close to 7,000 genocide victims have been laid to rest at the cemetery at the memorial center, while the search for more than 1,000+ missing residents of #Srebrenica continues. ????⚪️



???? Dron. bapic.twitter.com/HngzYJvFs0 — Bosnian History (@BosnianHistory) July 12, 2022

И это только один из эпизодов четырехлетней бойни, где фронтменами выступили сербы, но и босняки с хорватами тоже были далеко не ангелами.

Каждый хотел урвать себе как можно больший кусок несчастного государства, и, устав, Запад настоял на подписании Дейтонских соглашений 14 декабря 1995-го, которые положили конец войне, но и породили очень странное образование без всякого шанса на успех.

Посудите сами: государство состоит из двух субъектов – Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, которая, в свою очередь, делится на десять кантонов, часть из которых – хорватские. Президентов здесь сразу три – по одному от каждой нации; над ними — Верховный представитель, которым сейчас является немец Кристиан Шмидт, а еще отдельный округ Брчко со своими правилами и лидерами. И — что хуже всего — у каждого из институтов есть право вето на решения, касающиеся государства в целом.

Могут ли они принять что-либо важное? Достаточно сказать, что в 2019-м парламент Боснии и Герцеговины не заседал ни разу.

Just for the record and for all of those who ignore it or simply lack of knowledge, this is the original #Dayton agreement map of #Bosnia and Herzegovina with its internal boundaries of Republika #Srpska and Federation of #BiH (informally Federation of Bosniaks and Croats) with… pic.twitter.com/Aj2aEHpa9U — EAGLE ???????? (@SerbEagleAI) March 20, 2024

При этом бюрократический аппарат тяжел, как обух. 13 правительств и парламентов, 5 лидеров и всего 149 муниципалитетов наблюдают, как безработица среди молодежи достигла 57%, а ее отток всего за 5 лет сократил число абитуриентов на 20%.

Да и что делать в стране, которая занимает 110-е место по уровню независимости судебной системы?

Ранее европейцы пытались изменить это. Созданные ими трибуналы осудили лидеров хорватского и сербского меньшинств Драгана Човича и Милорада Додика за коррупцию в 2005-06 годах, однако местные немедленно отменили все, а впоследствии и свернули судебную реформу.

В Боснии и Герцеговине около 45% босняков, 35% сербов и 20% хорватов, и только в этом они едины — ни одна из элит не хочет перемен и держится за свой кусок пирога.

Байден хорошо понимал это, когда выступал в 2009-м, да и другие тоже махнули рукой. Войны нет — и то хорошо.

This map of Bosnia is particularly stark. With exception of a few urban centres in centre/north east of the country, BiH is dying. Large parts of Herzegovina & the Federation’s eastern border area register <15 people per square km. Some displaced by war; more by economic reality. pic.twitter.com/KAiVVUSJJg — Daniel Hamilton ???????????? (@danielrhamilton) December 26, 2019

Между тем, Республику Сербскую ее коррупция и пропаганда сблизили с главным мировым подонком — Россией. Лидер автономии Милорад Додик в январе 2023-го даже наградил орденом Владимира Путина, а сам получил медаль из его рук еще раньше. Украинского посла тогда за протесты в Республике Сербской объявили персоной нон-грата.

Власть в Сараево на Додика влияния не имеет, а он сам недостаточно силен, чтобы вывести сербов из федерации — в шахматах это называют пат.

ФИФА за единство

Это тот раздел, где мы — искренне! – похвалим Зеппа Блаттера.

Суть в том, что в 2002 году футбольную федерацию Боснии и Герцеговины создали по тому же принципу, что и правительство — то есть президентов, было сразу три.

Исполком федерации составили 15 членов – по 5 от сербов, босняков и хорватов. При этом, чтобы решение было принято, его должно было поддержать большинство в каждой из групп. Грубо говоря, трое сербов могли годами делать организацию недееспособной, и однажды ФИФА надоел этот цирк.

#Bosnia-#Herzegovina first international victory as a #FIFA member came against #Italy on this day in 1996.



It was a friendly game played in front of a packed stadium in #Sarajevo



???????????????? pic.twitter.com/KjljcKNJCh — BiHFootball (@BiHFootball) November 6, 2022

Реформу попытались протолкнуть в 2007-м, но "за" проголосовали только босняки — сербы были "против", а хорваты разделились 50 на 50.

Устав ждать, в апреле 2011-го ФИФА просто отстранила Боснию и Герцеговину от всех соревнований.

Решение, как ни странно, поддержали фанаты, ведь местную федерацию ненавидели за коррупцию. Яркий пример – спарринг с Ираном в 2008-м. Тренера Мехо Кодро и игроков даже не предупредили о нем, заявив, что азиаты платят 120 тысяч евро, тогда как в Тегеране назвали сумму 300 тысяч.

Ясно, все поняли, в чьих карманах должны были осесть еще 180, поэтому игроки с тренерами пошли на принцип.

Что делать? Чиновники выгнали Кодро и приказали наставнику молодежки Даниялу Пиричу готовить команду, вот только Спахич, Мисимович и еще 16 игроков резко "заболели". В поисках хоть кого-то Пирич метался по Сараево и, по местной легенде, едва не взял в сборную случайного парня, ожидавшего опаздывающую на свидание девушку.

Фанаты были так злы, что себя не контролировали - и некоторые матчи даже останавливали.

“Смешно. Это просто фарс, а делают это люди, годами убивающие боснийский футбол” - заявил тогда Элвир Болич.

Решение Блаттера зажгло новую надежду. Оказавшись без матчей, Босния создала переходный комитет во главе с легендой Ивицей Осимом, а уже в 2012-м федерация получила первого полноценного президента – Элведина Бегича.

Спустя еще 4 года в чемпионате Боснии и Герцеговины отменили территориальные квоты для субъектов, ведь раньше сербских клубов в элите было строго 5, а боснийских и хорватских — еще 11.

При этом низшие дивизионы чемпионата по-прежнему национальные — сербы играют с сербами, а босняки с босняками.

Золотое поколение

ФИФА заинтересовалась Боснией не просто так – в конце нулевых здесь подросли очень сильные исполнители.

Их пиком стал выход на ЧМ-2014, где дебютанты не смогли конкурировать с более опытными Аргентиной и Нигерией, однако все равно вдохновили не одно красивое заявление.

“Мое сегодняшнее послание боснийским политикам таково: следуйте примеру своих футболистов и оправдайте надежды своих граждан", - говорил, например, еврокомиссар Штефан Фюле.

Вы точно знаете эти имена – Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Звездан Мисимович, Сеяд Салихович, Ведад Ибишевич, Эмир Спахич, Асмир Бегович, Харис Медуньянин.

Их могло быть даже больше, однако Ведран Чорлука выбрал Хорватию, а Невен Суботич – Сербию.

И особого секрета здесь нет. Дети войны, учившиеся футболу под обстрелами, как Джеко, хотели вырваться — и их воля так сильна, что Эдин и в 38 лет достаточно качественный для турецкой Суперлиги. Тем временем потомки беженцев, как Пьянич или Мисимович, получили футбольное образование в Европе, где оно наиболее продвинуто.

Сейчас это поколение уже почти закончило, и "Драконы" проиграли 7 из 10 последних поединков.

А вот в 2009-м Босния побеждала дома Бельгию 2:1, ее тренировал Мирослав Блажевич и казалось, что все у них впереди.

Эта вера была особенно крепкой в 2014-м. Пока сборная играла на Мундиале, в самой Боснии впервые вспыхнули социальные протесты — не стычки одного меньшинства с другим, а совместное выступление против коррупции и кумовства.

"Вы все должны уйти в отставку! Смерть национализму!" – писали на стенах в Тузле, Зенице, Сараево, Мостаре.

Эдин Джеко многое делает для своей страны и очень помог с ликвидацией последствий наводнения в 2014-м, но его молчание по поводу тех событий смазало картину.

Ну, а дальше коррумпированные элиты взяли ситуацию под контроль благодаря ручным судам и пропаганде шовинизма. Плохо живете? Виноваты хорваты (босняки, сербы – выберите нужное).

Конечно, это не пошло на пользу и футболу. Чтобы дети развивались, в них нужно вкладывать деньги, а этого нет. Все лидеры нового поколения – Ахмедходжич, Демирович, Газибегович, Дедич, Хаджикадунич – родились и выросли в Германии, Австрии или Скандинавии.

Bosnia and Herzegovina has the highest percentage of diaspora in Europe! #Bosnia #Immigration pic.twitter.com/ETbNWuIxlQ — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) December 23, 2018

В общей сложности боснийская диаспора насчитывает по разным оценкам около трех миллионов человек, и если есть у "Драконов" какая-то надежда на будущее, то только благодаря им.

Банялуцкий Аркан

Тем временем внутри Боснии происходят странные вещи.

Так, в 2021 году президентом федерации футбола стал 35-летний племянник Додика Вико Желькович.

Расследователи в Сараево неоднократно связывали его с криминалом – наркотрафиком, контрабандой, проституцией. Писали даже, что он требовал называть себя "банялуцкий Аркан" - так хочет походить на Ражнатовича.

Баня-Лука, кто не знает, — столица Республики Сербской, где сборная Боснии и Герцеговины не выступала ни разу с момента создания.

Главная команда сербов – "Борац", и это ее поддерживает семья Жельковича-Додика.

“Нам не нужен титул чемпиона, ведь Босния – не наша страна! Мы – Республика Сербская! Мы – “Борац” – неискренне кричал Вико незадолго до того, как стал главой федерации.

Уже в этом сезоне клуб из Баня-Луки окреп настолько, что имеет комфортный отрыв от гегемона последних сезонов - "Зриньски" из Мостара, у которого на эмблеме так и написано "Хорватский клуб".

Парадокс, но хуже всего в футбольной иерархии Боснии и Герцеговины чувствует себя титульная нация, босняки. Их "Вележ" и "Сараево" неспособны бросить вызов.

Недавно "Сараево" проиграл "Борацу" и вылетел из Кубка, и его президент Исмир Мирвич наговорил немало:

“Сейчас мы переживаем кульминацию судейского беспредела, который длится годами. В Боснии и Герцеговине не играют в футбол, вся игра – вне поля”.

Он даже просил Джеко, Пьянича и других заговорить, но те молчат, как и всегда.

Между тем, в сборной Желькович сменил сразу трех тренеров только за последний год — сначала убрал Фарука Хаджибегича, далее многострадального Кодро и, наконец, назначил Саво Милошевича, звезду Евро-2000 без особых тренерских успехов, зато с правильной идеологией.

Для контекста, еще в 2000-м уроженец Боснии Милошевич говорил, что "скорее умрет, чем будет за нее выступать", а в последнее время взялся адвокатировать на Балканах Россию.

"Хотелось бы еще больше матчей между сербскими и российскими командами. Недавно был отличный матч между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Это хороший пример объединения сербского и российского футбола в трудную минуту”, - это заявление за декабрь 2022-го.

Параллельно расследователь Петр Слонка пишет, что за место в составе сборной Боснии все, кроме наибольших звезд, платят по 20 тысяч евро.

И уж точно факт то, что "Сараево" отказался принимать сборную Боснии у себя на "Кошево" после скандального поражения "Борацу" в Кубке.

Вы думали, что у нас все плохо? Но Украина, по крайней мере, понимает, где ее место в мире. У Боснии и Герцеговины такого понимания нет. Ее сборная приедет на матч с нашими за пару часов до старта, ведь тренироваться будет в другом месте. Даже дома ей рады далеко не все.

Вопрос Байдена: "Когда вы устанете?" с каждым годом раздается над Сараево все громче, актуальнее и безнадежнее.