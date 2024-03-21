Греция – Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Евро-2024

Сегодня на стадионе "Ая София" пройдет матч раунда 1/2 финала плей-офф за выход на Евро, в котором сборная Греции встретится со сборной Казахстана. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Гости еще ни разу в своей истории не играли на Евро, но пройти Грецию это сверхсложная задача.

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Отбор в Евро-2024. Полуфинал

21 марта. Афины. "Ая София"

Греция 21:45 Казахстан

Трансляция: MEGOGO Футбол 6