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Уэльс - Финляндия. Смотреть онлайн LIVE пряму видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Уэльс - Финляндия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Кардиффе состоится один из самых интересных матчей этого четверга. Плей-офф квалификации к Евро точно будет эмоциональным и захватывающым. Это последний шанс попасть на основную часть турнира. Конечно, почти вся Украина будет болеть вечером за свою сборную, но встреча Уэльса и Финляндии тоже заслуживает внимания. Победитель полуфинальной пары выйдет на триумфатора игры Польша - Эстония.
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Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024
21.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Уэльс 21:45 Финляндия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
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