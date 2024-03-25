  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2024
  3. Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч
В тренде
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024

ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч

ЕВРО-2024
Обновлено

Надеемся, что все голы оставил против Израиля

Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Альберт Гудмундссон играл против молодежной сборной Украины, играл вместе с Александром Зинченко, играет с Русланом Малиновским. Состоит в агентстве, в котором совсем недавно работал Иван Пироженко, а ныне работает Александр Яковенко. Впрочем, во вторник Альберта ожидает главная встреча с украинцами в своей жизни.

Четыре поколения

Если семья Эйдура Гудьонсена с его отцом, братом и детьми в качестве профессиональных футболистов кажется солью исландской футбольной земли, то семья Гудмундссона еще "соленее". Его прадед, дед, отец и мать играли за сборную Исландии и забивали за нее. Четыре поколения.

Прадед, также Альберт Гудмундссон, был первым исландским профессиональным футболистом. Вторым легионером в истории лондонского "Арсенала". До этого играл в "Рейнджерс", после - в "Милане" (правда, во всех трех - мало и неудачно), затем стал главой Федерации Футбола Исландии, послом во Франции, министром торговли, финансов и кандидатом в президенты страны.

Дед, Инге Бьорн Альбертссон (в Исландии фамилии дают по имени отца) долго был лучшим бомбардиром в истории исландской лиги, ныне второй. Отец, Гудмундур Бенедиктссон, больше, чем футболист, прославился как комментатор. Не эксперт, а именно главный, ведущий трансляцию. Он будет комментировать и матч против Украины. Мать Кристбьорг играла за сборную.

В сущности, Альберт-младший долго считался слабейшим в футболе из своей семьи. В первых 34-ех матчах за сборную он забил лишь шесть мячей, из них лишь два в официальных матчах - против Лихтенштейна. В клубах провел блестящие сезоны во вторых дивизионах с ПСВ и "Дженоа", но в первых с обоими и АЗ не показывал ничего особенного, а то и проваливался.

Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч - изображение 1

В сезоне 2016/17 он забил 18 мячей во Втором дивизионе, играя за молодежную команду ПСВ. Туда же был на полгода сослан Зинченко после неудач в первой команде. Связка ассист Зинченко-гол Гудмундссона тогда сработала шесть раз, в том числе в матче против дубля "Аякса". Но оттуда оба пошли совершенно разными путями, в разных направлениях.

Свой путь Альберт избрал сам. Он также мог оказаться в "Арсенале", за который болеет. Но после успешных тренировок с ним и с "Ливерпулем" в 16-летнем возрасте решил подписать контракт с "Херенвееном", желая поскорее заиграть во взрослой команде. Потому и ушел из ПСВ в АЗ и также из-за желания постоянно играть остался в "Дженоа", когда вылетела в Серию Б.

Ему даже пришлось выбирать между футболом и баскетболом, ведь играл в академиях в оба вида спорта и в последнем - даже за сборную U-15. И его кумиром в баскетболе был Аллен Айверсон. Яркий мегаталантливый индивидуалист, эгоист, антикомандный игрок с проблемами и за пределами поля. Таким же был и сам Альберт.

Его считали большим талантом, но довольно быстро начали обвинять в лени, статичности, эгоизме, нежелании выходить на замену. Он казался плеймейкером, "десяткой" из прошлого, желающим получить мяч на ногу и творить, а не бегать, не бороться и не искать командную игру. Его тренер в АЗ также обвинял его в постоянных конфликтах в команде.

Предыдущий тренер сборной Арнар Видарссон также постоянно критиковал его по тем же причинам. Настолько, что разозлил его отца-комментатора, заявившего, что он на месте своего сына уже заявил бы, что ноги его не будет в сборной, пока там Видарссон. И такие слова пошли во вред Альберту, опустив его репутацию еще ниже.

Еще ниже репутацию Альберта опустили сливы в соцсети секретов сборной - таблицы с данными тестов игроков на скорость и выносливость. Ну и совсем низко - обвинения против него в сексуальных домогательствах. Он не единственный с такими в сборной в последние годы, но от выходца из такой семьи ожидали совсем иного.

В сущности, правила запрещают вызывать в сборную игроков с такими открытыми делами. Ему повезло, что во время объявления состава на мартовские матчи дело было закрыто. Правда, затем апелляция вновь открыла его и, если не будет отвергнута судом до июня, Альберт не поедет на Евро. Если выведет свою сборную туда.

Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч - изображение 2

"Десятка" в атаке из глубины

В нынешнем сезоне, в 26 лет, он наконец-то начал выступать на взрослом уровне в Высшем дивизионе так, как от него ожидали давно. Можно понять, почему называет решение остаться в "Дженоа" лучшим в своей карьере. Он попал под начало Альберто Джилардино, и молодой тренер и бывший форвард изменил игру подопечного.

"Я позволил ему раскрыться, предоставив свободу действий. Теперь он находит свободное пространство, находит дриблинг один-в-один, находит движение мяча на скорости и своевременные удары. Он стал более чистым и конкретным в последнем пасе и ударе, поскольку играет ближе к воротам соперника", - объяснил Джилардино.

"Мои дед и прадед были полузащитниками, отец - "десяткой", а мать - форвардом. Я же соединяю все эти качества и потому играю разнообразно. Но прежде всего я считаю себя "десяткой". Хотя мой тренер был форвардом и очень помог мне приспособиться к этой позиции. Он требует от меня постоянно бить по воротам".

Юркий игрок с ростом 1.77 метра играл вингера (например, в дубле ПСВ), "десятки", но именно на позиции второго, оттянутого форварда нашел себя. Хотя в штрафную площадку соперника вроде бы заходит редко, ведь средняя дистанция его ударов по воротам в Серии А в этом сезоне даже дальше, чем была в карьере ранее - 20.5 метров. Зато бьет аккуратнее.

В нынешнем сезоне он забил десять мячей в лиге и два - в Кубке. Таким образом, став первым игроком "Дженоа" после Диего Милито, забившим в лиге двузначное число более, чем в двух сезонах подряд. Из них восемь - не с пенальти. На 4.2 мяча больше не с пенальти, чем его xG (8-3.8). Больше трети его ударов попадают в створ, причём это проценты и всей карьеры.

Но он не только бьёт. Он первый в Серии А по пасам под удары - 2.4 за матч, по созданным ударам различными действиями второй, по созданным ударам со стандартных положений - первый с большим отрывом. Не случайно отобрал право исполнять штрафные и угловые у Малиновского, известного специалиста по ним. Исландец также первый по числу "кроссов" с флангов.

Альберт второй по дриблингу в лиге среди игроков центральной оси. Один из лучших в лигах Топ-5 по передачам вперёд, проходам с мячом вперёд. При этом один из лучших среди форвардов в лигах Топ-5 по перехватам мяча.

То есть он перехватывает мяч, очень быстро и эффективно продвигает его вперёд либо сам, либо пасом, и в нужный момент либо отдаёт своевременную передачу (три ассиста), либо элегантно пробивает по воротам. А также отлично подаёт и пробивает штрафные и угловые.

Настоящая "десятка", расположенная на позиции форварда, но играющая из глубины. С такой разнообразной игрой остановить его крайне сложно.

Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч - изображение 3

Эстетическое удовольствие от его игры превратило его в одного из любимых игроков в Серии А в нынешнем сезоне. В Италии скучали по классическим элегантным "десяткам", и потому исландец вызывает столько энтузиазма.

Правда, останавливают его в лиге сейчас на голе и ассисте за два месяца. Возможно, из-за сорвавшегося трансфера в "Фиорентину", предлагавшую зимой 22 миллиона евро. "Дженоа", купившая его за 1.5 миллиона, хотела 30. Джилардино признал, что тогда оставлял игрока в покое и облегчённо выдохнул, когда сделка сорвалась. Назвал его зимним приобретением.

В марте же тренеру пришлось оправдывать форму игрока логичным падением физической формы и требовать от других своих подопечных искать его на поле. Еще и признавать, что ему тяжело против персональной опеки. Но тренер также заявил, что и "нормальные" моменты Гудмундссона могут стать решающими.

В принципе, Малиновского брали на его позицию, для конкуренции и ротации. Но Альберт так силен, что Руслану пришлось искать другое место, в глубине поля. А затем и усадить в запас. Кстати, уход украинца в запас почти совпал с кризисом исландца. Вместе на поле, двигаясь на нескольких позициях и путая соперников, они создавали красивые комбинации.

Вспышка или звезда?

Вышел из кризиса Альберт в сборной. Где также играет оттянутого форварда. Он положил идеальный штрафной и по силе и по месту в ворота Израиля, отыгравшись с 0:1. А после 80-ой минуты, когда соперник играл вдесятером и бросил все силы в атаку, Альберт прорвался из центрального круга к вратарю соперника и забил. Также добил после его сейва в другой контратаке.

То есть он оформил хет-трик, и даже с двумя голами из пределов штрафной.

"Альберт показал, какой он замечательный игрок, " - заявил капитан исландцев Йоханн Берг Гудмундссон. "Сейчас он играет в лучший футбол в своей карьере. Нам нужны такие игроки, способные выигрывать матчи в одиночку. Он очень добавил в опыте и уверенности, а также начал много помогать нам в прессинге и в обороне. Мы всегда говорим в сборной о важности работы без мяча".

"Он замечательный игрок и показывал это много раз", - говорит Арнор Ингви Траустасон. "Он не удивил никого из нас". Согласен и Арнор Сигурдссон. "Мы все знаем, на что он способен, и в его день он может делать такие вещи". Гудмундур Торарирссон: "Он - сумасшедший игрок. Замечательно, что он вернулся. У него столько качества, столько футбола!".

Знакомый украинцев и любимец эстетов. Альберт Гудмундссон вышел из грязи в князи за один матч - изображение 4

Ну а главный тренер Оге Харейде и на протяжении девяти месяцев отсутствия говорил, что ждет его и жалеет, что он не в сборной. Чем вызывал яростную реакцию адвоката истицы и женских организаций. "Ему было важно знать, что он сможет сыграть в любой момент. Я всегда был с ним на связи и не хотел потерять его, поддерживал в нем мотивацию".

Летом за него поведут борьбу "Ювентус" и "Интер", "Рома", "Милан", команды из Англии также следят. Но до этого он хочет сыграть на Евро. Если суд позволит. В 2018-ом году он успел отыграть пять минут на Чемпионате Мира, но вести команду за собой на крупном турнире в качестве лидера, звезды - совсем другое.

Способен ли Альберт вести? Качество у него, несомненно, есть. Но он всегда был игроком настроения. И обычно - без настроения. Игроком вспышек, не постоянства. После одного хет-трика из грязи его вознесли в князи. Не возгордится ли? Сборная Украины надеется, что да.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

По теме
yellow-arrow
Отрабатывали схемы на матч с Исландией и пробивали пенальти. Сборная Украины провела тренировку в одной группе
yellow-arrow
Сикан: Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве
yellow-arrow
Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
Исландия Альберто Джилардино Серия А Дженоа (Генуя) Альберт Гудмундссон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.