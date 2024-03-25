Уэльс - Польша. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф квалификации Евро-2024

Во вторник, 26-го марта, состоится финал плей-офф квалификации Евро-2024 между Уэльсом и Польшей. Сборные имеют примерно одинаковый статус, и привыкли участвовать в крупных футбольных событиях. Но место на Евро у Германии есть только одно.

Поединок пройдет в Уэльсе, на "Кардифф Сити Стэдиум". Стартовый свисток Даниэле Орсато прозвучит в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 6.