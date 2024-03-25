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Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий финального поединка плей-офф отбора на чемпионат Европы.
Решающий матч для команды Реброва. В случае успеха "сине-желтые" поедут летом в Германию на ЕВРО. 90 минут, 120 минут, серия пенальти – кто знает… Всем нам хочется лишь одного – победы. Сможет ли Сергей Станиславович не допустить такого первого тайма, как с боснийцами? Выйдет ли на поле Виктор Цыганков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 26 марта – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
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