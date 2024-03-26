Чехия - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных

Официальный вещатель международных матчей сборных в Украине Megogo решил, что этот поединок заслуживает всего на 12 по счету канал ОТТ-платформы. Правда, матч участника следующего чемпионата Европы и тренера с украинским паспортом Александра Петракова достаточно интересен для отечественного фаната. Хотя бы тем, чтобы спрогнозировать, как именно Петраков в следующий раз поссорится на пресс-конференции.

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Матч состоится во вторник, 26-го марта, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 12.

Международный товарищеский матч

26 марта, 21:00. "Дженерали Арена" (Прага)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 12