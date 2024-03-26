Чехия – Армения. Анонс и прогноз товарищеского матча на 26.03.2024

Международный товарищеский матч

26 марта, 21:00. "Дженерали Арена" (Прага)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 12

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чехія - Вірменія Смотреть трансляцию

Официальный вещатель международных матчей сборных в Украине Megogo решил, что этот поединок заслуживает всего на 12 по счету канал ОТТ-платформы. Правда, матч участника следующего чемпионата Европы и тренера с украинским паспортом Александра Петракова достаточно интересен для отечественного фаната. Хотя бы тем, чтобы спрогнозировать, как именно Петраков в следующий раз поссорится на пресс-конференции.

Новости Чехии

В прошлом матче подопечные Гашека встречались с Норвегией. Это был выездной товарищеский поединок против физически сильной сборной. Юный талант “Манчестер Сити” Оскар Бобб даже первым забил, однако чехи дважды расписались в воротах соперника и вырвали волевую победу.

Чехи – участники следующего Чемпионата Европы. Они вышли из группы, оставив за бортом Польшу, Молдову и Фарерские острова. В квинтете подопечные Гашека заняли второе место, уступив лишь Албании по дополнительным показателям. Все решило выездное поражение в Тиране 0:3, и в Праге лидеры группы сыграли вничью. На континентальном первенстве Чехия сыграет с Португалией, Турцией и еще одной командой из плей-офф.

Кадры хозяев

Соучек и Шик – неизменные ключевые футболисты сборной Чехии последних времен. Кроме них еще четверо футболистов представляют топовые европейские чемпионаты. В частности, три игрока (включая Шика) играют за "Байер". Также множество футболистов представляют внутренний чемпионат.

Новости Армении

Подопечные Петракова тоже играли товарищеский матч несколько дней назад. Это была встреча с Косово в Ереване. Все решил гол полузащитника Рашицы, принесшего победу гостям. Они и были фаворитами этой встречи, по крайней мере, на бумаге.

Армения не знает вкуса побед с 16 июня. С этого времени команда проиграла четыре матча, еще дважды сыграла вничью. В частности, в отборе подопечные украинского тренера не выдержали давления от значительно сильнейших Турции, Хорватии и Уэльса, финишировав в группе на четвертом месте.

Кадры гостей

Много говорить нечего, кроме того, что два футболиста представляют российский "Краснодар". Основная часть игроков - с внутренного чемпионата, но есть и исполнитель из Бундеслиги: представитель "Боруссии" Менхенгладбах Грант-Леон Ранос.

Последние пять матчей Чехии и Армении

Последние пять встреч хозяев

22.03.24. Норвегия – Чехия 1:2 (ТМ)

20.11.23. Чехия – Молдова 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

17.11.23. Польша – Чехия 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

15.10.23. Чехия – Фарерские острова 1:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

12.10.23. Албания – Чехия 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

Последние пять встреч гостей

22.03.24. Армения – Косово 0:1 (ТМ)

21.11.23. Хорватия – Армения 1:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

18.11.23. Армения – Вельс 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)

17.10.23. Северная Македония – Армения 3:1 (ТМ)

12.10.23. Латвия – Армения 2:0 (Отбор на ЧЕ-2024)

Личные встречи между командами

31.08.16. Чехия – Армения 3:0 (ТМ)

06.09.13. Чехия – Армения 1:2 (Отбор на ЧМ-2014)

26.03.13. Армения – Чехия 0:3 (Отбор на ЧМ-2014)

07.09.06. Чехия – Армения 4:1 (Отбор на ЧМ-2006)

13.10.04. Армения – Чехия 0:3 (Отбор на ЧМ-2006)

Ставки и коэффициенты на матч Чехия – Армения

Прогноз матча Чехия - Армения от UA-Football

Пражский стадион ожидает победы, и она сегодня должна быть у хозяев. Армяне навязали Косово борьбу, но только ею матч не выиграть. С другой стороны чешский тренер активно пересматривает резерв, поэтому и разгрома ждать не стоит. Прогноз: Чехия – Армения 1:0.