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Чехия – Армения. Анонс и прогноз товарищеского матча на 26.03.2024
Петраков приедет в гости к приличному сопернику
Фото: Football Federation of Armenia
Международный товарищеский матч
26 марта, 21:00. "Дженерали Арена" (Прага)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 12
Официальный вещатель международных матчей сборных в Украине Megogo решил, что этот поединок заслуживает всего на 12 по счету канал ОТТ-платформы. Правда, матч участника следующего чемпионата Европы и тренера с украинским паспортом Александра Петракова достаточно интересен для отечественного фаната. Хотя бы тем, чтобы спрогнозировать, как именно Петраков в следующий раз поссорится на пресс-конференции.
Новости Чехии
В прошлом матче подопечные Гашека встречались с Норвегией. Это был выездной товарищеский поединок против физически сильной сборной. Юный талант “Манчестер Сити” Оскар Бобб даже первым забил, однако чехи дважды расписались в воротах соперника и вырвали волевую победу.
Чехи – участники следующего Чемпионата Европы. Они вышли из группы, оставив за бортом Польшу, Молдову и Фарерские острова. В квинтете подопечные Гашека заняли второе место, уступив лишь Албании по дополнительным показателям. Все решило выездное поражение в Тиране 0:3, и в Праге лидеры группы сыграли вничью. На континентальном первенстве Чехия сыграет с Португалией, Турцией и еще одной командой из плей-офф.
Кадры хозяев
Соучек и Шик – неизменные ключевые футболисты сборной Чехии последних времен. Кроме них еще четверо футболистов представляют топовые европейские чемпионаты. В частности, три игрока (включая Шика) играют за "Байер". Также множество футболистов представляют внутренний чемпионат.
Новости Армении
Подопечные Петракова тоже играли товарищеский матч несколько дней назад. Это была встреча с Косово в Ереване. Все решил гол полузащитника Рашицы, принесшего победу гостям. Они и были фаворитами этой встречи, по крайней мере, на бумаге.
Армения не знает вкуса побед с 16 июня. С этого времени команда проиграла четыре матча, еще дважды сыграла вничью. В частности, в отборе подопечные украинского тренера не выдержали давления от значительно сильнейших Турции, Хорватии и Уэльса, финишировав в группе на четвертом месте.
Кадры гостей
Много говорить нечего, кроме того, что два футболиста представляют российский "Краснодар". Основная часть игроков - с внутренного чемпионата, но есть и исполнитель из Бундеслиги: представитель "Боруссии" Менхенгладбах Грант-Леон Ранос.
Последние пять матчей Чехии и Армении
Последние пять встреч хозяев
- 22.03.24. Норвегия – Чехия 1:2 (ТМ)
- 20.11.23. Чехия – Молдова 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 17.11.23. Польша – Чехия 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 15.10.23. Чехия – Фарерские острова 1:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 12.10.23. Албания – Чехия 3:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
Последние пять встреч гостей
- 22.03.24. Армения – Косово 0:1 (ТМ)
- 21.11.23. Хорватия – Армения 1:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 18.11.23. Армения – Вельс 1:1 (Отбор на ЧЕ-2024)
- 17.10.23. Северная Македония – Армения 3:1 (ТМ)
- 12.10.23. Латвия – Армения 2:0 (Отбор на ЧЕ-2024)
Личные встречи между командами
31.08.16. Чехия – Армения 3:0 (ТМ)
06.09.13. Чехия – Армения 1:2 (Отбор на ЧМ-2014)
26.03.13. Армения – Чехия 0:3 (Отбор на ЧМ-2014)
07.09.06. Чехия – Армения 4:1 (Отбор на ЧМ-2006)
13.10.04. Армения – Чехия 0:3 (Отбор на ЧМ-2006)
Ставки и коэффициенты на матч Чехия – Армения
Прогноз матча Чехия - Армения от UA-Football
Пражский стадион ожидает победы, и она сегодня должна быть у хозяев. Армяне навязали Косово борьбу, но только ею матч не выиграть. С другой стороны чешский тренер активно пересматривает резерв, поэтому и разгрома ждать не стоит. Прогноз: Чехия – Армения 1:0.
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