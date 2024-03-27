Плей-офф квалификации Евро-2024. Уэльс - Польша 0:0 (4:5 - пен.). Польша протискивается на Евро

Финал плей-офф квалификации Евро-2024

26.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)

Уэльс - Польша 0:0 (4:5 - пенальти)

Реализованные пенальти: Дэвис, Мур, Уилсон, Уильямс - Левандовски, Шиманский, Франковский, Залевский, Пйонтек

Нереализованный пенальти: Джеймс Д. (сейв)

Уэльс: Уорд, Уильямс, Мефам, Дэвис, Родон, Робертс (Брукс 84, Броудхед 112), Ампаду, Уилсон, Джеймс Дж., Джонсон (Джеймс Д. 70), Мур

Польша: Щенсный, Беднарек (Саламон 79), Давидович, Кивер, Франковский, Слиш, Зелинский (Шиманский 101), Пйотровски (Романчук 106), Залевский, Свидерский (Пйонтек 80), Левандовски

Предупреждения: Джеймс Дж. 55, Мефам 98, 120+1 - Пйотровски 51, Залевский 72

Удаление: Мефам 120+1 (второе предупреждение)

WOJTEEEEK! WOJTEEEK! JESTEŚ WIELKI!



MAMY TOOOOOOOO!!!! ????❤️????❤️????❤️



JEDZIEMY NA MISTRZOSTWA EUROPY ‼️ pic.twitter.com/psBLYMuA8g — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 26, 2024

Уэльс лишь однажды в истории побеждал Польшу. Но времена меняются. Сегодня была прекрасная возможность начать исправлять статистику. Ведь команда Роба Пейджа перед игрой считалась фаворитом противостояния. В стартовом составе, по сравнению с полуфиналом против Финляндии, Уэльс имел одно изменение - вместо Брукса вышел Мур. Появление Киффера со старта прогнозировали еще на прошлую игру, но тренерский штаб не прогадал, выпустив молодого Брукса (гол+ассист против финнов). Очевидно, что на этот раз нападающий был в роли джокера. В старт Польши попал Франковский - опасения серьезности травмы не подтвердились.

И Уэльс, и Польша надеялись забить быстрый мяч. Первые минуты были яркими обоюдными быстрыми атаками. Поняв, что дело бесполезно, команды успокоились, перейдя к планам на игру. Прогнозируемо, эти планы заключались в чрезмерной осторожности и закрытости. Команды - примерно одинакового уровня, а на кону - Евро. Кто бы делал по-другому?

Первый момент Уэльсу принес первый угловой. Дэвис сумел выпрыгнуть выше всех и пробить головой над перекладиной. Команда любит играть на быстрых атаках, поэтому была не против длительных держаний мяча соперником. В это время на трибунах Кардифф Сити Стэдиум - настоящий футбольный праздник: музыка, песни, возгласы...

В конце первого тайма валлийцы перехватили инициативу. Результатом этого стал гол Бен Дэвиса. Жаль только, что из офсайда. Жаль потому что моментов было и так мало. Если забегать вперед, то дальше мы видели еще худшую ситуацию. 0:0 после первых 45-ти минут.

Возобновился матч лучшим моментом на обе команды за весь поединок. Киффер Мур откликнулся на передачу в штрафную Польши своим ударом головой в правую девятку. Щенсный спас себя и партнеров. Хозяева на 10-15 минут серьезно зажали поляков к их воротам. Со временем все выровнялось.

Левандовски мы увидели лишь на 58-й минуте. Тогда он впервые нанес удар. Но что с того, если можно сделать за весь матч лишь один точный (но победный) выстрел, и стать героем поединка? Правда, это не тот случай. Далее участились нарушения правил, и, как следствие, остановки игры. Серьезных возможностей забить не было. Лишь снова Левандовски решил о себе напомнить за несколько минут до окончания матча. Удар с дальней дистанции получился неточным, но немного понервничать посетителей стадиона заставил.

2 экстра-тайма, конечно, не стали поводом изменения стиля игры. Полчаса была все та же сосредоточенность на надежности в защите. Если Польша только и думала о предстоящих пенальти, то Уэльс пытался быть немного острее. Хотя удар Пйотровски в дальний верхний угол ворот на 100-й минуте был неплохим.

Серия пенальти. Только она могла определить победителя в этой равной дуэли. 9 футболистов Уэльса и Польши выдохнули с облегчением, потому что выполнили результативные удары, а вот Дэниел Джеймс, который пробивал последним, этого сделать не смог. Щенсный отгадал намерение полузащитника "Лидса" (левый нижний угол). Польша празднует. Можем представить что сейчас на душе у Уэльса, но это футбол.

Итак, поляки стали последними, кому посчастливилось выйти на Евро-2024. В Германии наши соседи будут играть в одной группе с Францией, Нидерландами и Австрией.