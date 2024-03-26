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Сборная Грузии впервые в истории вышла на Евро, обыграв Грецию в серии пенальти. Обзор матча
4:2
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 сентября состоялся финальный матч квалификации на Евро-2024 между национальными сборными Грузии и Греции.
В основное и дополнительное время командам не удалось отличиться никакими результативными действиями. Поэтому начались послематчевые пенальти.
Сборная Грузии забила четыре 11-метровых, соперники только два. В итоге грузины впервые в своей истории вышли на Евро-2024.
Отбор на Евро-2024
Грузия - Греция 0:0 (пенальти 4:2)
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