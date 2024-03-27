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Бывший тренер сборной Польши получит премию за выход сборной на Евро
И это при безнадежной игре бело-красных в отборе
Фото: pzpn.pl
Путь сборной Польши к Евро-2024 был долгим. Поляки финишировали третьими в группе и попали на турнир благодаря победам в плей-офф. Как сообщает sport.pl, бонус за успех принадлежит и Фернанду Сантушу, который был уволен после катастрофического старта в отборе.
На тот момент представители португальца утверждали, что Сантуш сумел бы получить путевку на Евро, поэтому после расторжения контракта он потеряет свои бонусы и требовал компенсации. Польская футбольная ассоциация (PZPN) подкрепила свои аргументы математикой и подсчитала, что шансы на выход в турнир после неудачного старта в отборе составляли лишь около 20-25%. В конце концов, стороны пришли к компромиссу, и в случае повышения португалец получит около 25 процентов бонусов, предусмотренных контрактом. Это составляло около 180 000 евро.
????Żeby nie poruszać sprawy premii piłkarzy ???????? to napiszę tylko, że z okazji awansu ???????? na Euro zgodnie z porozumieniem przy rozstaniu z PZPN Fernando Santos dostanie 25% zapisanego w kontrakcie bonusu za awans. Będzie to ok.775 tys. złotych. Przyda mu się na zaległości podatkowe. pic.twitter.com/2S0a3KcrIP— Kacper Sosnowski (@Kacpo24) March 26, 2024
Напомним, что польская сборная при Сантуше в отборочном цикле к Евро-2024 сыграла пять поединков, в которых имела 2 победы и 3 поражения.
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