Бен Дэвис о поражении от Польши: это было хорошее выступление, но результат - это самое важное, а он был против нас

Уэльс сыграл вничью 0:0 с Польшей в игре с небольшим количеством моментов на стадионе "Кардифф Сити". Их надежды на выход в Евро-2024 закончились, когда Дэниел Джеймс не реализовал пенальти. По словам капитана валлийцев Бена Дэвиса, поединок для сборной выдался тяжелым.

"Мы вложили в него [матч] все, но в итоге все закончилось не так, как того хотелось. Я не знаю что сказать, это было хорошее выступление, но результат - это самое важное, а он сегодня был против нас. Польша - хорошая команда, между нами было немного голевых моментов, но в конце концов, пенальти... это жестоко. Это очень эмоциональный момент, характер, продемонстрированный игроками, показал, что все любят играть за Уэльс", - заявил защитник валлийцев.

Стоит добавить, что за всю историю противостояния между этими сборными, у Уэльса нет ни одной победы над поляками (было сыграно 6 поединков).