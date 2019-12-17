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Билеты на матч Шахтер – Бенфика стоят от 50 до 6000 гривен
Горняки начали реализацию билетов на матч с Бенфикой
"Шахтер" начал реализацию билетов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с "Бенфикой".
Стоимость билетов варьируется от 50 до 6000 гривен.
Билеты на игру можно приобрести в кассах ОСК "Металлист" (с 13 января 2020 года), на официальном сайте "горняков" и другими онлайн-способами.
Владельцы сезонных абонементов при покупке билетов получат скидку 20%.
Напомним, что матч состоится 20 февраля в Харькове и начнется в 19.55.
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