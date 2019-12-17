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Валерий Бондарь: Бенфика Шахтеру по силам. Мы можем пройти дальше

Лига Европы
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Защитник горняков прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Валерий Бондарь: Бенфика Шахтеру по силам. Мы можем пройти дальше
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой "горнякам" в соперники досталась "Бенфика".

"Я видел, какие возможные соперники были на жеребьевке. Нам оставались команды, занявшие первые места на групповом этапе ЛЕ, и клубы, вылетевшие из ЛЧ. Все серьезные и тяжелые соперники. Поэтому я считаю, что жребий для нас хороший.

Смотрел последний матч "Бенфики" с "Зенитом". Это очень серьезная и сильная команда. Думаю, будут два очень серьезных матча, которые привлекут большое внимание болельщиков и всех футбольных экспертов. Я считаю, что нам по силам эта команда. Мы можем пройти дальше", - сказал Бондарь.

Напомним, что поединки "Шахтера" и "Бенфики" состоятся 20 и 27 февраля. Первый матч "горняки" проведут дома.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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