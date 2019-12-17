Валерий Бондарь: Бенфика Шахтеру по силам. Мы можем пройти дальше

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой "горнякам" в соперники досталась "Бенфика".

"Я видел, какие возможные соперники были на жеребьевке. Нам оставались команды, занявшие первые места на групповом этапе ЛЕ, и клубы, вылетевшие из ЛЧ. Все серьезные и тяжелые соперники. Поэтому я считаю, что жребий для нас хороший.

Смотрел последний матч "Бенфики" с "Зенитом". Это очень серьезная и сильная команда. Думаю, будут два очень серьезных матча, которые привлекут большое внимание болельщиков и всех футбольных экспертов. Я считаю, что нам по силам эта команда. Мы можем пройти дальше", - сказал Бондарь.

Напомним, что поединки "Шахтера" и "Бенфики" состоятся 20 и 27 февраля. Первый матч "горняки" проведут дома.