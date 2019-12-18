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В символических сборных Лиги Европы – 6 динамовцев, Пластун и игрок Александрии

Лига Европы
(2 голосов)

Версия Whoscored

В символических сборных Лиги Европы – 6 динамовцев, Пластун и игрок Александрии
Новина українською

Аналитический и статистический британский портал Whoscored составил символические сборные для каждой из групп Лиги Европы.

До 11 лучших игроков группы B вошли сразу 6 динамовцев: Денис Попов (7.5 балла), Артем Шабанов (7.4), Виталий Миколенко (7.1), Виктор Цыганков (7.4), Беньямин Вербич (7.1) и Виталий Буяльский (7.6).

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А в символической сборной группы І, где выступали "Александрия" и "Гент" с тремя украинскими легионерами, аналитики Whoscored составили полуукраинскую защиту с Денисом Мирошниченко (6.9) из "Александрии" и Игорем Пластуном (7.2) из "Гента".

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) ФК Александрия Гент (Бельгия) WhoScored
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
18.12.2019 в 12:55
Що поробиш, коли гравців дійсно добротних вистачає, а от з тренером та і менеджментом просто ЖАХ
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
18.12.2019 в 12:40
Место занял он второе, а всего бежали двое ... ))))
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+2
-1
v.grischuk (Винница)
18.12.2019 в 11:56
Потрібно всіх динамівців ставити до найкращих!!!А кращого нападника за Беседіна - немає!!! То - людина гол!!!!
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+4
-1
Хиденг (Днепр)
18.12.2019 в 12:08
И лучший тренер всех Времён и Народов - Чемпион Всего на Свете!!!
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+1
0

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