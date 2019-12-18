В символических сборных Лиги Европы – 6 динамовцев, Пластун и игрок Александрии

Аналитический и статистический британский портал Whoscored составил символические сборные для каждой из групп Лиги Европы.

До 11 лучших игроков группы B вошли сразу 6 динамовцев: Денис Попов (7.5 балла), Артем Шабанов (7.4), Виталий Миколенко (7.1), Виктор Цыганков (7.4), Беньямин Вербич (7.1) и Виталий Буяльский (7.6).

А в символической сборной группы І, где выступали "Александрия" и "Гент" с тремя украинскими легионерами, аналитики Whoscored составили полуукраинскую защиту с Денисом Мирошниченко (6.9) из "Александрии" и Игорем Пластуном (7.2) из "Гента".