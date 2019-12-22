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Додо отделался одноматчевой дисквалификацией за удаление в игре с Аталантой

Лига Европы
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Фулбек пропустит только первый матч против "Бенфики"

Додо отделался одноматчевой дисквалификацией за удаление в игре с Аталантой
UA-Футбол
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Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА определились с наказанием для фулбека "Шахтёра" Додо за удаление в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты".

21-летний бразилец отбудет обычную одноматчевую дискалификацию, избежав дополнительного наказания за грубую игру против Луиса Муриэля.

Додо пропустит первую игру против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится в Харькове.

В этом сезоне Додо провёл 17 матчей за "Шахтёр" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Додо
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