Додо отделался одноматчевой дисквалификацией за удаление в игре с Аталантой

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА определились с наказанием для фулбека "Шахтёра" Додо за удаление в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты".

21-летний бразилец отбудет обычную одноматчевую дискалификацию, избежав дополнительного наказания за грубую игру против Луиса Муриэля.

Додо пропустит первую игру против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится в Харькове.

В этом сезоне Додо провёл 17 матчей за "Шахтёр" во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 ассистами.