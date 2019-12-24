Сергей Кандауров – о голах за Бенфику, роли переводчика и шансах Шахтера

Когда речь заходит о "Бенфике", в украинских болельщиков сразу же возникает ассоциация с одним из наших соотечественников - бывшем полузащитнике харьковского "Металлиста" и сборной Украины Сергее Кандаурове. В составе лиссабонского гранда он провел четыре сезона - с 1997/98 по 2000/01, завоевав симпатии и уважение у любителей футбола Португалии.

После того, как недавний жребий свел донецкий "Шахтер" и "Бенфику" в 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы, у корреспондента UA-Футбол не возникло никаких сомнений по поводу наиболее оптимальной кандидатуры для обсуждения данной темы. Хотя бы потому, что в общей сложности есть четыре фактора, свидетельствующие в пользу этого. Во-первых, Кандауров - бывший игрок "Бенфики", во-вторых, еврокубковые матчи (да и на внутренней арене тоже) "Шахтер" проводит в его родном Харькове, в-третьих, нынешний наставник горняков Луиш Каштру, как и его предшественник Пауло Фонсека - португальцы, а в-четвертых, с недавних пор бывший украинский легионер лиссабонского клуба работает спортивным директором открытой в Харькове футбольной школы "Бенфики".

- Какие воспоминания остались у вас о периоде, проведенном в "Бенфике"? – первым делом интересуюсь у футболиста.

- Самые наилучшие. Понятное дело, что находясь в самом известном клубе Португалии и одном из известнейших в Европе, и не выиграть хотя бы один трофей - это обидно. Но быть игроком топового клуба уровня мадридского "Реала" или "Барселоны", конечно же, приятно. Вспоминаются забитые мячи в ворота таких соперников, как "Порту", "Спортинг" и "Боавишта", когда она становилась чемпионом. Что и говорить, это команды очень высокого уровня. Будучи центральным полузащитником, я имел честь отличиться в играх с ними. На самом деле в "Бенфике" я не так уж и много забивал, но важные мячи на мою долю все же приходились.

- Как считаете, лиссабонский клуб столь же сильный, как и в былые годы?

- Смотря с чем сравнивать. Если говорить о временах Эйсебио, то, разумеется, сравнивать сложно. А Если брать времена моих выступлений в "Бенфике", то это был достаточно сильный клуб - он занимал вторые-третьи места. Так что сравнение может быть достаточно условным. Если же говорить о "Бенфике" в целом, то это достаточно сильный клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов. При этом он ежегодно продает половину своего состава, но тем не менее, держится в столь серьезном евротурнире на высоком уровне. У нас же в украинском футболе как: одного-двух футболистов продали, и сразу кричат - все, катастрофа! Как будто футбол на этом закончился. "Бенфика" же каждый год продает по пять-семь человек за миллионы - и ничего, продолжает успешно выступать. Причем, не только на внутренней арене, но и в той же Лиге чемпионов.

- Много ли друзей осталось у вас в Португалии? Как часто там бываете?

- Друзья есть. Не назвал бы их супердрузьями, но периодически общается многие годы. С Жоао Пинту созваниваемся, с Нуну Гомешом, с которым еще вместе играли. А сейчас, в силу моего нынешнего статуса в харьковской футбольной школе "Бенфики", с руководством клуба постоянно контактирую по рабочим вопросам.

- Кстати, когда открылась школа?

- 20 августа этого года.

- Как часто после отъезда из "Бенфики" посещали Португалию?

Все время ездил два раза в год. Однако в последнее время (а это лет пять-шесть) Португалию практически не посещал. Последний раз был там три года назад. Особой необходимости в постоянных визитах уже и не было. Это в первое время, когда в Португалии у меня еще оставалась недвижимость и прочие дела, регулярно приезжал. Сейчас там уже ничего такого нет. С этой страной ныне меня связывают лишь друзья и отношение к футбольной школе.

- Португальский язык не забыли?

- Не забыл. Сейчас достаточно активно на нем общаюсь, вспоминаю прежнюю практику. Оказывается, я еще неплохо разговариваю на португальском, и это очень приятно. К этому выводу пришел благодаря постоянному общению с координатором школы "Бенфики", который постоянно проживает в Харькове. Я ведь являюсь не только спортивным директором, но по совместительству и переводчиком. Постоянно приходится переводить координатору, так как на русском или украинском тот не общается. Сам он португалец, работал в академии лиссабонского клуба. Его делегировали в Украину, где, кстати, такой же координатор есть и в киевской академии "Бенфики". Во всяком случае, на мой португальский, как и на качество перевода в быту и тренировочном процессе, он не жалуется (улыбается).

- Как восприняли результат жеребьевки, который свел "Шахтер" с "Бенфикой"?

- С одной стороны было немного обидно, что донецкая команда выбыла из Лиги чемпионов. А с другой стороны, скажу вам откровенно, мы довольны, что горнякам попалась "Бенфика". Побывав на матче "Шахтер" - "Аталанта", мы с португальским координатором с надеждой подумали об одном и том же: дай Бог, чтобы донецкой команде выпали по жребию лиссабонцы. Так оно и произошло.

- Невольно напрашивается вопрос: вы с координатором за кого будете "болеть"?

- Знаете, я уже нахожусь не в том возрасте, чтобы за кого-то "болеть". Я просто смотрю футбол, анализирую, мыслю. За "Шахтер" я хоть никогда не "болел", но как украинец, понятное дело, в любом случае буду отдавать предпочтение украинскому клубу.

- По силам ли "Шахтеру" "Бенфика"?

- Сложный вопрос. На данном этапе португальская команда выглядит чуточку предпочтительнее. А вот в какой форме через два месяца будет "Шахтер", а в какой "Бенфика" - трудно сказать. Вы же сами понимаете, что за это время все может поменяться. На сегодняшний день "Бенфика" в чемпионате идет на первом месте и выглядит очень здорово. Занимающий же также первую строчку в таблице чемпионата Украины "Шахтер" ушел на зимние каникулы, и пока неизвестно, в какой форме горняки подойдут ко встрече с лиссабонцами и какие футболисты в команде на тот момент останутся. Так что прогнозировать что-то нет никакого смысла.

- Какие отличительные особенности португальского футбола вы бы назвали в первую очередь?

- Техника. В этом компоненте португальцы очень сильны. Если же говорить о "Бенфике", то тон в ней многие годы задавали бразильские легионеры. Правда, сейчас их в составе команды мало. Важно также все время играть в хорошем чемпионате (а чемпионат Португалии, поверьте мне, весьма хороший) плюс постоянно находиться в игровом тонусе. А это то, чего не будет хватать "Шахтеру" в конце зимы.

- Согласны ли с мнением, что игра "Шахтера" с Тайсоном, Марлосом и Исмаили и без них – это, как говорят в Одессе, две большие разницы?

Хочется ответить фразой, которую любят применять многие наши тренеры - "Незаменимых нет". Но я скажу вам, что я услышал от португальского коллеги после матча "Шахтер" - "Аталанта". Он сказал буквально следующее: "Если убрать из команды Исмаили и Тайсона – это будет уже не "Шахтер".

- В свое время "Шахтер" сделал ставку на бразильцев и не прогадал. Согласны с этим мнением?

- Конечно! Как тут можно не согласиться, когда их игра людей радовала. Смотришь футбол – и глазу приятно! Для меня, как человека, знающего их язык, сам факт выступлений кудесников мяча в Украине – это супер!

- Как считаете, чего не хватило "Шахтеру" в недавней игре с "Аталантой"?

- Для меня было ожидаемо, что в этом поединке "Шахтеру" будет тяжело. "Аталанта" выступает в сильном чемпионате, входящем в топовую пятерку. Каждую неделю ей приходится играть против крепких соперников, а это многое значит. Накануне игры с "Шахтером" бергамцы встречались с "Ювентусом", и дали ему бой. А вот горнякам игровой практики столь высокого уровня не хватает. Исключение составляют лишь их встречи с киевским "Динамо". По большому счету, в чемпионате донетчане играют на одной ноге, а затем собраться потом на игру Лиги чемпионов о-о-очень сложно. В какой-то мере "Аталанте" сыграл на руку тот факт, что она поздно вкатывалась в сезон (в отличие от нашего чемпионата, в Италии чемпионат стартовал чуть позже) и поэтому два стартовых поединка она проиграла. Тренер грамотно подводил команду к старту в Серии А, что и помогло итальянцам подойти к матчам Лиги чемпионов в конце года в оптимальой готовности.

- Матчи "Шахтера" в родном Харькове посещаете?

- Был только на недавнем матче с "Аталантой". Купил билеты еще за несколько недель до игры – для себя, своего ребенка и португальского координатора. Чувствовал, что для "Шахтера" это будет очень важный поединок. Именно таким он и оказался.

- С нынешним главным тренером "Шахтера" Луишем Каштру и его предшественником Пауло Фонсекой во время выступлений в Португалии не пересекались?

- Нет.

- Что можете сказать об этих специалистах?

По отзывам двоих ребят, выступавших под руководством Фонсеки в "Шахтере", португальский тренер смотрелся здорово. Что касается Каштру, то как мне кажется, в донецкой команде он себя еще не нашел. Показательным моментом стала замена одного из молодых бразильских легионеров, которому он даже не пожал руку. На мой взгляд, у Луиша Каштру еще нет достаточного авторитета среди футболистов. Либо он его не завоевал, либо какие-то проблемы в клубе или команде еще существуют. Таков мой взгляд со стороны, ведь внутренней кухни "Шахтера" не знаю.