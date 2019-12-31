Сабо: Каштру слабее, чем предыдущие тренеры Шахтера

Экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, чего он ожидает от 2020 года.

"Ожидаю хорошего выступления сборной Украины на чемпионате Европы. Очень многое будет зависеть от того, как наши сборники подготовятся к Евро-2020 в клубах. Особенно переживаю за таких исполнителей, как Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка и Степаненко. Они очень важны для национальной команды. Желаю им в новом году обойтись без травм, сохранить хорошую форму и отличный тонус до лета.

Интересно также, как выступит "Шахтер" в Лиге Европы. "Горнякам" достался тяжелый жребий. "Бенфика" — серьезный соперник. Правда, лиссабонский клуб наверняка зимой будет продавать своих лучших футболистов. Но и из "Шахтера", как я уже говорил, может уйти как минимум Тайсон, а может, и еще кто-то. Если все лидеры "горняков" останутся, то "оранжево-черным" вполне по силам выиграть Лигу Европы. Сомнение у меня вызывает только способность Каштру привести команду к такому успеху — он слабее, чем предыдущие тренеры "Шахтера"…

От УПЛ хочется дождаться повышения общего класса и уровня судейства. Думаю, не нужно обвинять арбитров в предвзятости, но квалификацию им точно необходимо подтянуть. Это пойдет на пользу всему украинскому футболу. А в целом желаю нашим болельщикам, футболистам, тренерам, арбитрам и футбольным журналистам здоровья, вдохновения и успехов в 2020 году", - сказал Сабо.