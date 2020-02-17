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Сабо указал на позицию, которая требует усиления в Шахтере

Лига Европы
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Заметил спад "Бенфики"

Сабо указал на позицию, которая требует усиления в Шахтере
Новина українською

Известный украинский тренер, в прошлом наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал мнение по поводу готовности "Шахтера" к противостоянию с португальской "Бенфикой" в ​​1/16 Лиги Европы уже на этой неделе.

- Пока я боюсь что-то говорить. У "горняков" команда, в принципе, укомплектована. Луиш Каштру находится как бы в поисках правого защитника, но, думаю, там сыграет Болбат.

В этих матчах наставник будет рассчитывать на проверенных бойцов. В составе будут те исполнители, которые заканчивали осеннюю часть сезона. Другого пока не дано.

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У "Бенфики" сейчас видно некоторый спад. Кадровая ситуация у португальцев не самая лучшая, к тому же и их последние результаты оставляют желать лучшего.

Первый матч противостояния "Шахтер" - "Бенфика" состоится в Харькове на НСК "Металлист" в четверг, 20 февраля. Начало игры - в 19:55.

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В статье: Йожеф Сабо Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Сергей Болбат Луиш Каштру
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