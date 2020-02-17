Сабо указал на позицию, которая требует усиления в Шахтере

Известный украинский тренер, в прошлом наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказал мнение по поводу готовности "Шахтера" к противостоянию с португальской "Бенфикой" в ​​1/16 Лиги Европы уже на этой неделе.

- Пока я боюсь что-то говорить. У "горняков" команда, в принципе, укомплектована. Луиш Каштру находится как бы в поисках правого защитника, но, думаю, там сыграет Болбат.

В этих матчах наставник будет рассчитывать на проверенных бойцов. В составе будут те исполнители, которые заканчивали осеннюю часть сезона. Другого пока не дано.

У "Бенфики" сейчас видно некоторый спад. Кадровая ситуация у португальцев не самая лучшая, к тому же и их последние результаты оставляют желать лучшего.

Первый матч противостояния "Шахтер" - "Бенфика" состоится в Харькове на НСК "Металлист" в четверг, 20 февраля. Начало игры - в 19:55.