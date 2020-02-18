Воробей: В паре Шахтер – Бенфика фаворитом являются португальцы

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей высказал сове мнение о противостоянии "горняков" с "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы.

- Кого в паре "Шахтер" – "Бенфика" можно считать фаворитом, и какие шансы "Шахтера" пройти дальше?

- Фаворит в этой паре, наверное, все же "Бенфика". У них чемпионат в разгаре и по уровню они немного выше. А кто пройдет – футбол покажет. К сожалению, для "Шахтера" матч с "Бенфикой" – первый сразу после сборов. Это не хорошо, потому что у "Шахтера" нет такой игровой практики, как у "Бенфики". Вот в этом и есть определенное преимущество португальцев.

- В первом матче против "Бенфики" "Шахтер" не может рассчитывать на двух игроков, которые были важными в Лиге чемпионов – Додо и Соломона. Насколько их потеря отразится на игре "горняков" и удастся ли их заменить?

- Незаменимых нет. Конечно, Додо выходил на уровень основного игрока, а Соломон был козырем команды в Лиге чемпионов. Это ведущие игроки. Но на сборах тренерский штаб уже знал, что Додо пропускает матч из-за дисквалификации, а Соломон – из-за травмы. Так что они искали замену и наигрывали состав по-другому. Думаю, что команда справится, но таких игроков, конечно, будет не хватать.

- "Бенфика" использует тактику с двумя форвардами, в то время как многие отмечают, что оборона – самое слабое звено в "Шахтере". Удастся ли "горнякам" справиться с этой атакующей схемой португальцев?

Однозначно "Бенфика" изучала "Шахтер" и знает все плюсы и минусы нашей команды. Согласен, что оборона – не самая сильная сторона "Шахтера", так как весь чемпионат Украины он постоянно играет в атаке. Конечно, "Бенфика" попытается использовать этот козырь, и два форварда принесут очень большие проблемы нашей команде. Но все зависит от тренеров "Шахтера". У нас игроки есть, способные противостоять "Бенфике". Вопрос, как тренеры донесут игрокам идею, как грамотно сыграть против этого соперника.

- Луиш Каштру всю свою тренерскую карьеру до "Шахтера" провел в Португалии. Насколько это может быть козырем для украинской команды?

- Всегда хочется показать себя именно против своих соотечественников. Думаю, Каштру не исключение. Так что надеемся, что тренерский штаб найдет слабые места у "Бенфики" и это перенесется на поле.