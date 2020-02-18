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Воробей: В паре Шахтер – Бенфика фаворитом являются португальцы

Лига Европы
(1 голосов)

Преимущество орлов - в игровой практике

Воробей: В паре Шахтер – Бенфика фаворитом являются португальцы
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей высказал сове мнение о противостоянии "горняков" с "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы.

- Кого в паре "Шахтер" – "Бенфика" можно считать фаворитом, и какие шансы "Шахтера" пройти дальше?

- Фаворит в этой паре, наверное, все же "Бенфика". У них чемпионат в разгаре и по уровню они немного выше. А кто пройдет – футбол покажет. К сожалению, для "Шахтера" матч с "Бенфикой" – первый сразу после сборов. Это не хорошо, потому что у "Шахтера" нет такой игровой практики, как у "Бенфики". Вот в этом и есть определенное преимущество португальцев.

- В первом матче против "Бенфики" "Шахтер" не может рассчитывать на двух игроков, которые были важными в Лиге чемпионов – Додо и Соломона. Насколько их потеря отразится на игре "горняков" и удастся ли их заменить?

- Незаменимых нет. Конечно, Додо выходил на уровень основного игрока, а Соломон был козырем команды в Лиге чемпионов. Это ведущие игроки. Но на сборах тренерский штаб уже знал, что Додо пропускает матч из-за дисквалификации, а Соломон – из-за травмы. Так что они искали замену и наигрывали состав по-другому. Думаю, что команда справится, но таких игроков, конечно, будет не хватать.

- "Бенфика" использует тактику с двумя форвардами, в то время как многие отмечают, что оборона – самое слабое звено в "Шахтере". Удастся ли "горнякам" справиться с этой атакующей схемой португальцев?

Однозначно "Бенфика" изучала "Шахтер" и знает все плюсы и минусы нашей команды. Согласен, что оборона – не самая сильная сторона "Шахтера", так как весь чемпионат Украины он постоянно играет в атаке. Конечно, "Бенфика" попытается использовать этот козырь, и два форварда принесут очень большие проблемы нашей команде. Но все зависит от тренеров "Шахтера". У нас игроки есть, способные противостоять "Бенфике". Вопрос, как тренеры донесут игрокам идею, как грамотно сыграть против этого соперника.

- Луиш Каштру всю свою тренерскую карьеру до "Шахтера" провел в Португалии. Насколько это может быть козырем для украинской команды?

- Всегда хочется показать себя именно против своих соотечественников. Думаю, Каштру не исключение. Так что надеемся, что тренерский штаб найдет слабые места у "Бенфики" и это перенесется на поле.

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В статье: Андрей Воробей Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Террикон

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Комментарии (7)
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v.grischuk (Винница)
18.02.2020 в 19:44
Шахта - это все кто может прибавить, и так тонущему, рейтингу украинских клубов!!!
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
18.02.2020 в 19:25
Украина за БЕНФИКУ !!! Кротов - в норы !!!!
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0
-2
garry1530962 (Новомосковск)
18.02.2020 в 19:28
Вы не правы, уважаемый. Есть такое понятие, как украинский футбол. Поэтому. на международной арене, болеют за все украинские клубы. А разборки оставляют на ЧУкру.
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.02.2020 в 19:35
Квашин,уколы пропустил?)
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+1
0
garry1530962 (Новомосковск)
18.02.2020 в 19:25
Да ладно вам всем, гоните на Шахтер. Я его, Шахтер этот, не люблю. Но в данном случае, Шахта сыграет с приемлемым результатом в гостях и победит дома. Почему? Потому, что если по-другому, то можно закрывать лавочку. А об этом, я так понимаю, речь не идет, это не Беня с Днепром (гад!!!). Так что ставьте соответственно. Да, чуть не забыл, 5% с выигрышей - мне, за точный прогноз.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.02.2020 в 18:54
Однозначно. Бенфіка на голову сильніша.
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+1
-1
Королів Антон (Берген - Жидачів)
18.02.2020 в 18:46
Усе. Його на канали "Футбол" більше не покличуть. ЗрадаЗрадаЗрадаЗрадаЗрада
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+2
-2

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