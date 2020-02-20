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Грачев: Просто обыграть Бенфику — уже подвиг

Лига Европы
(2 голосов)

А пройти ее — сверхсложное задание

Грачев: Просто обыграть Бенфику — уже подвиг
Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Виктор Грачев высказал свое мнение о противостоянии "горняков" с "Бенфикой" в 1/16 Лиги Европы.

"Бенфика" — команда с крепким менталитетом победителя и опытом игры на европейской арене. Просто обыграть такую команду — уже подвиг. А пройти ее — сверхсложное задание. В противостоянии "Шахтер" — "Бенфика" не может быть существенного преимущества у одного соперника. Здесь на первый план выходят нюансы: кто-то не добежал, кто-то не дотянулся, кто-то что-то проворонил. Словом, шансы 50 на 50. И если "Шахтер" сыграет первую игру — 0:0, это будет очень хороший результат. Не понимаю тех, кто требует любой ценой забить в первой игре дома. А если "Шахтер" первым забьет в Лиссабоне? Тогда как? А если забьет дважды?

Однозначно, "горняки" сегодня должны быть свежее. У "Бенфики" — разгар сезона и легкий спад. Возможно, где-то под конец игры португальцы будут уставшие. Недостаток донетчан — неумение играть в рациональный футбол. Команда идет вперед и пропускает контратаки соперника. Так было при предыдущих тренерах — Мирче Луческу и Паулу Фонсеке, так обстоят дела и при нынешнем — Луише Каштру", — сказал Грачев.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Виктор Грачев Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
gazeta.ua

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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
20.02.2020 в 17:48
Грачёв вообще-то нападающим был. Некомпетентность авторов сайта уже начинает раздражать.
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