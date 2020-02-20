Айнтрахт - Зальцбург 4:1. Японский фактор

Японский полузащитник “Айнтрахта” Даичи Камада вправе претендовать на прозвище “мистер Лига Европы” от своих болельщиков. В 17 матчах чемпионата Германии он не забил ни одного гола, но в семи поединках Лиги Европы у него уже шесть забитых мячей.

Сегодня японец оформил хет-трик в ворота австрийского “Зальцбурга”. И это были три разных гола. Сначала он получил с фланга пас от Туре, легко вошел в штрафную Ред Булла, и поразил ворота Станковича. Это была 12-я минута. Второй гол еще прекраснее – “Айнтрахт” застал австрийцев врасплох контратакой, и Камада реализовал выход один-на-один.

Матч не складывался для Ред Булла, и в перерыве Джесси Марш постарался взбодрить свою команду двойной заменой. Не помогло. На 53-й минуте Камада головой замкнул навес, который выполнил Н’Дика, а через три минуты начал атаку, которую завершили Андре Силва и Костич.

4:0 и только 56-я минута. Следует признать, что скорее “Айнтрахт” был ближе к пятому голу, чем “Зальцбург” к первому. Очень хорошие моменты были у Костича и Пасиенсии, но подвела реализация. Австрийская команда все же смогла забить один гол. На 85-й минуте Хван реализовал очень спорный пенальти.

“Зальцбург” был одним из самых ярких участников группового раунда Лиги чемпионов, но продажи Холанда, Минамино и Понграчича настолько ослабили эту команду, что даже “Айнтрахт”, несмотря на все свои проблемы, уверенно добился разгромной победы.

Лига Европы, 1/16 финала. Первый матч. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Зальцбург” 4:1

Голы: Камада 12, Камада 43, Камада 53, Костич 56 – Хван 85 (пен.)

“Айнтрахт”: Трапп – Н’Дика, Абрахам, Ильзанкер (Дурм 86), Туре – Роде, Хасебе, Соу – Костич, Силва (Пасиенсия 75), Камада (да Кошта 81)

“Зальцбург”: Станкович – Фаркаш, Онгене, Вебер, Ульмер – Мвепу, Юнузович, Собослаи (Камара 71) – Окугава (Адейеми 46) – Дака (Кейту 46), Хван

Предупреждения: Соу 84 – Адейеми 54