ЛE. Вымученная победа Ромы над Гентом

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Гент" 1:0

Гол: К. Перес 13

"Рома": Лопес, Спинаццола (Сантон 69), Смоллинг, Фасио, Коларов, Верету, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Мхитарян 79), К. Перес, Перотти (Клюйверт 82), Джеко

"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Нгадо-Нгаджи, Мохаммади, Кумс (Марре 90), Овусу, Оджиджа-Офойе, Безус (Чакветадзе 74), Дэвид, Депуатр

Предупреждения: Смоллинг 64 - Безус 35

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

В групповом турнире Лиги Европы "Рома" никак не впечатлила. А в последних пяти матчах лиги и Кубка набрала лишь одно очко, вызвав ссоры и неприятные разговоры внутри и вне клуба. "Генк" же наоборот, взял по четыре очка у "Вольфсбурга", "Сент-Этьена" и "Александрии" и в целом уже не проигрывал в десяти матчах ЛЕ. И выиграл четыре из пяти последних своих матчей лиги с 14-ю забитыми. В очном матче успешная в последнее время команда также играла лучше провальной. Все же кризис так просто не стереть. Однако за последнюю сыграло везение. И, наверное, качество.

В слабом, медленном и поначалу равном по владению мячом первом тайме "Рома" перепасовывалась в центре поля, а "Гент" - возле своей штрафной. В первые 25 минут команды выдали лишь один удар на двоих. Правда, он оказался результативным. Верету перехватил в центре поля, Джеко отдал отличный пас между Пластуном и Нгадо-Нгаджи (ближе к последнему), и Карлес Перес в первом "старте" за "Рому" забил свой первый гол. А после 25-ой минуты гости заиграли. Но создали лишь чуть неточные удары Безуса и Кумса издали и Оджиджи-Офойе в контратаке трех против двоих с 15-ти метров.

Второй тайм начался штрафным и ударом Смоллинга в упор. Камински спас. Но затем начался чуть ли не штурм ворот Лопеса. Активный настырный Безус дважды пробивал издали (вратарь и защитник), Оджиджа - дважды из района линии штрафной. Вратарь тащил из угла и кончиками пальцев из-под перекладины. Депуатр подарил ему мяч с линии вратарской. Опасные забросы в штрафную прерывались с трудом. Лишь минуты с 70-ой игра начала успокаиваться. Камински пришлось даже тащить удар Коларова головой в упор, а Пластуну - блокировать два удара. Но в добавленное время гости вновь давили..

"Рома" побеждает, не проигрывает бельгийским оппонентам уже в 13-ти матчах, воспитанник "Барселоны" Перес забивает свой первый гол, оборона выстояла на ноль. Это хорошие новости. Но по игре вопросов огромное количество. "Гент" может чувствовать себя уверенным в том, что способен победить по сумме двух матчей. Пути "волков" в 1/8 финала и к выходу из кризиса будут крайне непростыми.