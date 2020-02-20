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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛE. Вымученная победа Ромы над Гентом

Лига Европы
(1 голосов)

Игра позволяет бельгийцам надеяться на общий успех

ЛE. Вымученная победа Ромы над Гентом
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Гент" 1:0

Гол: К. Перес 13

"Рома": Лопес, Спинаццола (Сантон 69), Смоллинг, Фасио, Коларов, Верету, Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (Мхитарян 79), К. Перес, Перотти (Клюйверт 82), Джеко

"Гент": Камински, Лустиг, Пластун, Нгадо-Нгаджи, Мохаммади, Кумс (Марре 90), Овусу, Оджиджа-Офойе, Безус (Чакветадзе 74), Дэвид, Депуатр

Предупреждения: Смоллинг 64 - Безус 35

Главный арбитр: Георги Кабаков (Болгария)

В групповом турнире Лиги Европы "Рома" никак не впечатлила. А в последних пяти матчах лиги и Кубка набрала лишь одно очко, вызвав ссоры и неприятные разговоры внутри и вне клуба. "Генк" же наоборот, взял по четыре очка у "Вольфсбурга", "Сент-Этьена" и "Александрии" и в целом уже не проигрывал в десяти матчах ЛЕ. И выиграл четыре из пяти последних своих матчей лиги с 14-ю забитыми. В очном матче успешная в последнее время команда также играла лучше провальной. Все же кризис так просто не стереть. Однако за последнюю сыграло везение. И, наверное, качество.

В слабом, медленном и поначалу равном по владению мячом первом тайме "Рома" перепасовывалась в центре поля, а "Гент" - возле своей штрафной. В первые 25 минут команды выдали лишь один удар на двоих. Правда, он оказался результативным. Верету перехватил в центре поля, Джеко отдал отличный пас между Пластуном и Нгадо-Нгаджи (ближе к последнему), и Карлес Перес в первом "старте" за "Рому" забил свой первый гол. А после 25-ой минуты гости заиграли. Но создали лишь чуть неточные удары Безуса и Кумса издали и Оджиджи-Офойе в контратаке трех против двоих с 15-ти метров.

Второй тайм начался штрафным и ударом Смоллинга в упор. Камински спас. Но затем начался чуть ли не штурм ворот Лопеса. Активный настырный Безус дважды пробивал издали (вратарь и защитник), Оджиджа - дважды из района линии штрафной. Вратарь тащил из угла и кончиками пальцев из-под перекладины. Депуатр подарил ему мяч с линии вратарской. Опасные забросы в штрафную прерывались с трудом. Лишь минуты с 70-ой игра начала успокаиваться. Камински пришлось даже тащить удар Коларова головой в упор, а Пластуну - блокировать два удара. Но в добавленное время гости вновь давили..

"Рома" побеждает, не проигрывает бельгийским оппонентам уже в 13-ти матчах, воспитанник "Барселоны" Перес забивает свой первый гол, оборона выстояла на ноль. Это хорошие новости. Но по игре вопросов огромное количество. "Гент" может чувствовать себя уверенным в том, что способен победить по сумме двух матчей. Пути "волков" в 1/8 финала и к выходу из кризиса будут крайне непростыми.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Лига Европы Рома (Рим) Паулу Фонсека Гент (Бельгия)
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