  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фонсека: На данный момент Рома не может сильно рисковать
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: На данный момент Рома не может сильно рисковать

Лига Европы
(1 голосов)

После серия поражений вчерашняя победа был необходима

Фонсека: На данный момент Рома не может сильно рисковать
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий после вчерашнего матча Лиги Европы. "Волки" сумели одолеть бельгийский "Гент".

Читайте такжеЛE. Вымученная победа Ромы над Гентом

"Мы сыграли не в самый качественный футбол, но наша команда до последнего боролась, чтобы забить еще. "Гент" - сильная команда. "Рома" сыграла не на высоком уровне, но для нас важно было победить.

На данный момент мы не может сильно рисковать в матчах. Нам нужно стать более практичными. Игроки вчера действительно старались и это позволило нам одержать нужный результат", - приводит слова португальца Sky Sport Italia.

Читайте такжеФонсека: Я верю, что у Ромы есть шанс попасть в Лигу Чемпионов через чемпионат

Как сообщалось ранее, в случае не выхода в Лигу Чемпионов, Фонсека может быть уволен со своего поста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...