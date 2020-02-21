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Фонсека: На данный момент Рома не может сильно рисковать
После серия поражений вчерашняя победа был необходима
Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий после вчерашнего матча Лиги Европы. "Волки" сумели одолеть бельгийский "Гент".
"Мы сыграли не в самый качественный футбол, но наша команда до последнего боролась, чтобы забить еще. "Гент" - сильная команда. "Рома" сыграла не на высоком уровне, но для нас важно было победить.
На данный момент мы не может сильно рисковать в матчах. Нам нужно стать более практичными. Игроки вчера действительно старались и это позволило нам одержать нужный результат", - приводит слова португальца Sky Sport Italia.
Как сообщалось ранее, в случае не выхода в Лигу Чемпионов, Фонсека может быть уволен со своего поста.