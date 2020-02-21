Фонсека: На данный момент Рома не может сильно рисковать

Главный тренер итальянской "Ромы" Паулу Фонсека дал свой комментарий после вчерашнего матча Лиги Европы. "Волки" сумели одолеть бельгийский "Гент".

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"Мы сыграли не в самый качественный футбол, но наша команда до последнего боролась, чтобы забить еще. "Гент" - сильная команда. "Рома" сыграла не на высоком уровне, но для нас важно было победить.

На данный момент мы не может сильно рисковать в матчах. Нам нужно стать более практичными. Игроки вчера действительно старались и это позволило нам одержать нужный результат", - приводит слова португальца Sky Sport Italia.

Как сообщалось ранее, в случае не выхода в Лигу Чемпионов, Фонсека может быть уволен со своего поста.