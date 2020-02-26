Перед матчем с Шахтером у Бенфики один игрок находится под угрозой дисквалификации

Центральный полузащитник "Бенфики" Флорентину Луиш набрал 2 предупреждения в двух последних матчах своей команды в еврокубках.

Если в завтрашнем матче ("Бенфика" - "Шахтер" начнется в 22:00) получит еще одну желтую карточку - следующий матч еврокубков придется пропускать.

Как отмечает A Bola, 61-й номер "Бенфики" первую желтую карточку получил в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов - с "Лионом". А на прошлой неделе, 20 февраля, еще одну - на 95 минуте матча с "Шахтером".

Под угрозой дисквалификации также находится еще один хавбек - Габриэль. Однако он выбыл из состава из-за проблем со зрением и участия в матче не примет.