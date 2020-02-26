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Перед матчем с Шахтером у Бенфики один игрок находится под угрозой дисквалификации

Лига Европы
(1 голосов)

Если получит "горчичник" завтра

Перед матчем с Шахтером у Бенфики один игрок находится под угрозой дисквалификации
Новина українською

Центральный полузащитник "Бенфики" Флорентину Луиш набрал 2 предупреждения в двух последних матчах своей команды в еврокубках.

Если в завтрашнем матче ("Бенфика" - "Шахтер" начнется в 22:00) получит еще одну желтую карточку - следующий матч еврокубков придется пропускать.

Как отмечает A Bola, 61-й номер "Бенфики" первую желтую карточку получил в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов - с "Лионом". А на прошлой неделе, 20 февраля, еще одну - на 95 минуте матча с "Шахтером".

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Под угрозой дисквалификации также находится еще один хавбек - Габриэль. Однако он выбыл из состава из-за проблем со зрением и участия в матче не примет.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк) Флорентину Луиш
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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Gafan777 (Каменка)
26.02.2020 в 12:17
и что теперь? новость просто офигенна
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