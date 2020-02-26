Коуч Бенфики Лаже: Шансы есть, завтра будет определяющий момент

Главный тренер "Бенфики" Бруно Лаже перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Шахтером" провел пресс-конференцию, на которой пообщался с прессой.

- Скажите, Ферри был с вами на конференции, вы скажете в ответ на то, что его критикуют?

- В отношении него и других игроков могу сделать общий анализ. Думаю, мы делаем все для того, что быть лучше. Это наша миссия, у нас должен быть критический анализ. И не надо акцентировать внимание на чьих-то ошибках. Игроки должны понимать, что могут делать лучше. Это для каждого развитие, и мы должны понимать, что лучше для команды. Там, где есть проблемы, должны корректировать. Я должен обеспечить мотивацию, ответственность, создать коллективную комфортность. Негативные эмоции не помогут.

- Игра игрой, а тренировки - тренировками. Что мы можем сделать для того, чтобы быть более организованными? И какому турниру вы отдаете предпочтение - ЛЕ или чемпионату?

- Я не могу так выбирать, мы должны выигрывать каждый матч. Мы не должны акцентировать внимание на играх, которые неудачно сыграли. У нас все игроки хорошие, но завтра утром будет больше ответов на то, кто готов. Мы ищем стратегию, чтобы быть лучше. Мы не можем ограничивать их в ты или иных матчах. Мы одна команда и должны играть все вместе. У нас есть опытные футболисты, которым труднее восстанавливаться, чем молодым.

Мы должны все это контролировать, понимать, кто как играет, как восстанавливается.

- Насколько вы готовы к завтрашнему матчу? Он будет легче, чем первый матч?

- Я думаю, что будет трудно. Шансы есть, а разница в том, что завтра будет определяющий момент. Игроки знают, что должны делать. Эта игра не легче и не сложнее предыдущей. Это совсем другая игра.

- Президент клуба сказал, что уверен в том, что наши фанаты будут праздновать. Есть цель победить?

- Президент всегда говорит, что мы должны выиграть каждую следующую игру. Я согласен с этим и мы работаем над этим, чтобы так было. Мы делаем ставку на своих игроков, а игроки готовы к борьбе.

- Каштру сказал, что завтра будет тяжелая игра. Говорил, что будет важно реагировать на трудности. Где "Бенфика" может усилить свою игру для победы?

- Игра будет иметь разные фазы, различные этапы, и мы будем искать разные выходы для того, чтобы идти вперед. Мы знаем, что играем с сильным соперником, поэтому должны хорошо распоряжаться мячом. "Шахтер" любит использовать пространство, а мы должны реагировать на то, как проходит игра. Поэтому мы будем действовать в соответствии событиям.

- Каштру радуется атмосфере на этом стадионе. Что скажете?

- Он прав, мы чувствуем, что мы дома. И вне дома чувствуем фантастическую поддержку фанатов. Даже когда у нас были плохие периоды, болельщики всегда были с нами. Завтра будет много болельщиков, это важно для нас, мы нуждаемся в поддержке, а они не утомляют нас поддерживать.