Защитник Шахтера рассказал о настрое на ответный матч с Бенфикой

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о настрое команды на сегодняшний матч 1/16 Лиги Европы на выезде с "Бенфикой" (начнется в 22.00).

Есть уверенность в своих силах, хороший боевой настрой. По всем ребятам видно, что они серьезно настроены на матч. Мы должны решить задачу квалификации в следующий раунд.

Счет 2:1 в первом матче не дает себя уверенно чувствовать. Не такой большой разрыв, еще и пропустили дома. Но игра все покажет.