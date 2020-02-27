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Защитник Шахтера рассказал о настрое на ответный матч с Бенфикой

Лига Европы
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Менять манеру игры "Шахтер" не будет

Защитник Шахтера рассказал о настрое на ответный матч с Бенфикой
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о настрое команды на сегодняшний матч 1/16 Лиги Европы на выезде с "Бенфикой" (начнется в 22.00).

Есть уверенность в своих силах, хороший боевой настрой. По всем ребятам видно, что они серьезно настроены на матч. Мы должны решить задачу квалификации в следующий раунд.

Счет 2:1 в первом матче не дает себя уверенно чувствовать. Не такой большой разрыв, еще и пропустили дома. Но игра все покажет.

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У нас есть своя тактика, мы не подстраиваемся под соперника. Хотим показывать зрелищный, атакующий футбол и постараемся лучше реализовывать моменты.

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В статье: Сергей Кривцов Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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