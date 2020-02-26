Бенфика - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч. Португалия. Лиссабон. "да Луш". 27.02.2020. 22:00. Арбитр в поле – Бьйорн Куйперс; видеотрансляция в Украине – "Футбол 1", Oll.tv

Победа "Шахтера" над "Бенфикой" в первом матче удивила прежде всего качеством игры "горняков". Тот футбол, который был продемонстрирован в первом официальном поединке нового года, заслуживал больших дивидендов, чем шаткое преимущество в один мяч с пропущенным в свои ворота голом. Собственно, футболисты и тренеры донецкой команды после финального свистка признавали, что могли добыть более удобный результат, однако и не посыпали голову пеплом. Задание на ответный матч – не повторить ошибок Паулу Фонсеки и сыграть так же по-спортивному агрессивно, как и дома. И тогда итоговый успех не обойдет единственного представителя Украины в плей-офф еврокубков этого сезона.

Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч

Португалия. Лиссабон. "Эштадиу да Луш"

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 22:00 "Шахтер" (Донецк, Украина)

Первый матч – 1:2

Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция – "Футбол 1", Oll.tv

Не сыграют:

"Бенфика" – Жардел, Габриэл, Андреас Самарис (под вопросом). "Шахтер" – Манор Соломон (травма), Веллингтон Нем, Даниил Сикан, Сиприано, Дентиньо (вне заявки).

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ИЗЮМИНКА

Вспомнили о Паулу Фонсеке во вступительном слове, потому что совсем недавно "Шахтер" находился в похожей ситуации. И тогда командой руководил как раз нынешний представитель Серии А. В 1/8-й финала Лиги чемпионов дома обыграл "Рому" 2:1 и по игре выглядел очень убедительно. Но в гостях Паулу решил сыграть от счета, на удержание преимущества, за что и поплатился. "Рома" тогда сыграла рационально, забила один мяч, в которого и нуждалась, и прошла дальше. Стоит заметить, что Фонсека так и не сумел с "Шахтером" за три года пройти хотя бы одну весеннюю стадию Лиги Европы или Лиге чемпионов.

Каштру должен учесть ошибки предшественника. Несмотря на то, что тренер говорил об обыденности матча на "да Луш" (мол, игра такая же важная, как и каждый рядовой матч в чемпионате), факты говорят об ином. В чемпионате против опасного соперника со старта не играли Марлос, Тайсон, Кривцов, Пятов, Коваленко, Исмаили – половина основного состава. Всех их ждем в стартовой одиннадцатке на величественном португальском стадионе.

Также надо добавить, что эта евровесна – восьмая подряд для донецкой команды. И лишь однажды (!) в течение этой серии "горняки" сумели не проиграть второй матч первого весеннего противостояния. Проигрывали "Боруссии" (0:3), "Виктории" Пльзень (1:2), "Баварии" (0:7), "Сельте" (0:1), "Роме" (0:1) и "Айнтрахту" (1:4), а победили "Шальке" (3:0 Гельзенкирхене после ничьей 0:0 дома). Тогда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы, а в конце сезона попрощался с Мирчей Луческу. Слишком много символизма.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Собственно, истории мы уже коснулись в предыдущем разделе. Здесь только дополним, что это будет четвертый матч "Шахтера" против "Бенфики", в трех предыдущих не было ни одной ничьей (две победы и поражение). Сегодня она бы полностью удовлетворила Луиша Каштру.

А вообще, "Шахтер" уже играл против всех топ-клубов "Португалии". Кроме "Бенфики", это "Порту", "Спортинг" (Лиссабон), "Брага", "Боавишта". В 17-и поединках одержал девять побед, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл.

Примечательно, что в Лиге Европы - турнире, который мы сейчас освещаем, - "Шахтер" провел против португальских соперников пять матчей и все выиграл. В Португалии "Шахтер" проигрывал лишь дважды: "Порту" в 2011-м и "Спортингу" в 2008-м.

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ РАСКЛАДЫ

В первом поединке Бруно лаже выставил не совсем прогнозируемый состав. Рафа Силва и Винисиус ожидались со старта, однако они вышли только на замену. Пиццы играл впереди на одной линии с Сеферовичем, а справа в полузащите действовал Шикинью. Прогнозируем, что теперь правый фланг закроет Пицци, а в нападении Сеферовичу будет помогать основной форвард Винисиус.

Серви провел неплохой матч в Харькове, поэтому может снова выйти в основе. Но Рафа Силва тоже претендует на это место. Шикинью может уступить кому-то место в опорной зоне, например, Юлиану Вайглю. В понедельник, к слову, "орлы" не без труда одолели "Жил Висенте", и в отличие от Каштру, Бруно Лаже не применял ротацию. Были проблемы у Самариса и Винисиуса, но тренер убеждает, что сейчас все в порядке.

Ориентировочный состав "Бенфики" Одиссеас Влахомидос - Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферри, Алекс Гримальдо - Пицци, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Рафа Силва - Карлос Винисиус, Харис Сеферович

У "Шахтера" вряд ли будут изменения по сравнению с игрой против "Бенфики" в Харькове. Разве что Додо может заменить Болбата, однако Сергей хорошо провел первый поединок, а с "Десной" не играл, как и несколько других ведущих исполнителей. Поэтому оставляем в ориентировочном составе и его.

Тете или Коноплянка? Евгений точно не готов вытеснить из основы Коваленко, Тайсона или Марлоса, Тете может выйти на замену. Досталось в игре с "Десной" Степаненко, но без этого бойца трудно представить себе конкурентоспособный "Шахтер". Не приехали в Лиссабон Сикан и Дентиньо, потому Жиниору Мораес нет альтернативы.

Ориентировочный состав "Шахтера" Андрей Пятов - Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Исмаили - Тарас Степаненко, Алан Патрик - Марлос, Виктор Коваленко, Тайсон - Жуниор Мораес

Прогноз – ничья 1:1

Трудно себе представить, чтобы "Бенфика" дома при безумной поддержке трибун не забила гол. Тем более, в ворота соперника, у которого уязвима защита. А учитывая то, что один гол удовлетворит "орлов", "Шахтер" побежит забивать и свой. Судя по игре в Харькове, без шансов "горняки" не останутся. Рискнем спрогнозировать результативную ничью. И вполне вероятно, что одна из команд забьет в конце матча – в последнюю 15-тиминутку.