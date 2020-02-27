Бенфика - Шахтёр 3:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Донецкий "Шахтёр" в непростом выездном матче с "Бенфикой" добыл ничью и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок вышел зрелищным и закончился вничью 3:3, что позволило "горнякам" по сумме двух матчей пройти дальше.

Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч

27 февраля. Португалия. Лиссабон. "Эштадиу да Луш". Начало в 22:00

(первый матч - 1:2)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 3:3

Голы: Пицци (9), Диаш (36), Силва (47) - Диаш (12, аг), Степаненко (49), Алан Патрик (71)

(видео главных событий матча в этой новости появится по мере загрузки контента сервисом oll.tv)

Гол Пицци:

Автогол Диаша:

Гол Диаша:

Гол Силвы:

Гол Степаненко:

Гол Патрика: