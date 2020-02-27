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Бенфика - Шахтёр 3:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Европы
(11 голосов)

Главные события с матча в Лиссабоне

Бенфика - Шахтёр 3:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Донецкий "Шахтёр" в непростом выездном матче с "Бенфикой" добыл ничью и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Поединок вышел зрелищным и закончился вничью 3:3, что позволило "горнякам" по сумме двух матчей пройти дальше.

Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч
27 февраля. Португалия. Лиссабон. "Эштадиу да Луш". Начало в 22:00
(первый матч - 1:2)
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 3:3

Голы: Пицци (9), Диаш (36), Силва (47) - Диаш (12, аг), Степаненко (49), Алан Патрик (71)

(видео главных событий матча в этой новости появится по мере загрузки контента сервисом oll.tv)

Гол Пицци:

Автогол Диаша:

Гол Диаша:

Гол Силвы:

Гол Степаненко:

Гол Патрика:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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Romanik2806 (Киев)
27.02.2020 в 23:20
Ну что кроты Матвиенко в Арсенал хотели? А по моему с такой игрой Рух Козловского его вариант. 2 привоза как во все времена.
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0
-1
grassion (Харьков)
27.02.2020 в 23:26
Сурок - кроты , пишем через запятую...(учите знаки ...)
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0
Power1 (Донецк)
27.02.2020 в 23:53
завидуй молча!
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Daddygo (Харьков)
27.02.2020 в 23:17
Пятов уже тяжеловат, поздно стартует. Второй гол надо было брать.
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0
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att119 (Луцьк)
27.02.2020 в 23:31
Ти в футбол коли небуть ганяв? Чи тільки в тільки компютерний FIFA? Мяч під саму штангу з відскоком, там і Ноєр навряд чи взяв би.
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Daddygo (Харьков)
28.02.2020 в 00:01
Ну и что ??? Далековато от ворот и скорость мяча невысокая
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Serega1111 (Киев)
27.02.2020 в 23:58
Первых два - с отскока от земли. Особой вины Пятова нет
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0
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support (Kyiv)
27.02.2020 в 23:12
Матвиенко отлично себя продаёт на европейской арене
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