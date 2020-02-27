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Бенфика - Шахтёр 3:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Главные события с матча в Лиссабоне
Донецкий "Шахтёр" в непростом выездном матче с "Бенфикой" добыл ничью и пробился в 1/8 финала Лиги Европы.
Поединок вышел зрелищным и закончился вничью 3:3, что позволило "горнякам" по сумме двух матчей пройти дальше.
Лига Европы. 1/16-я финала. Ответный матч
27 февраля. Португалия. Лиссабон. "Эштадиу да Луш". Начало в 22:00
(первый матч - 1:2)
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 3:3
Голы: Пицци (9), Диаш (36), Силва (47) - Диаш (12, аг), Степаненко (49), Алан Патрик (71)
(видео главных событий матча в этой новости появится по мере загрузки контента сервисом oll.tv)
Гол Пицци:
Автогол Диаша:
Гол Диаша:
Гол Силвы:
Гол Степаненко:
Гол Патрика: