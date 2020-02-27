Порту безвольно проиграл Байеру в домашнем матче и вылетел из Лиги Европы

Когда на матче плей-офф евротурнира стадион заполнен только наполовину, это показатель того, что этот турнир (в данном контексте Лига Европы) не нужен принимающей команде. “Порту” проиграл “Байеру” 1:2 в первом матче, и в теории имел неплохие шансы на проход в 1/8 (хотя по статистике “Байер” проходит в следующий раунд плей-офф в 90% случаях после победы в первом матче), но команда Консейсау сделала слишком мало для что того, чтобы обыграть Леверкузен. Внутреннее первенство, где “Порту” отстает всего на очко отстает от “Бенфики”, важнее.

Итак “Порту” принимает “Байер” и за весь первый тайм наносит только удар по воротам “Байера” (мимо). Леверкузен сделал два удара, но первый из них увенчался голом (комбинация Демирбай-Хавертц-Аларио), дальше команда Боса просто контролировала игру и играла экономно. Общее преимущество в два мяча позволяло. У игроков “Порту” стали быстро сдавать нервы. За десять минут португальцами было получено три желтых карточки за грубые фолы. Более строгий судья мог бы за какое-то нарушение дать и красную.

Отыграться с 0:1 все равно не казалось невыполненным заданием, но у “Порту” сегодня совершенно не было настроя. После 50-й минуты говорить о какой-то интриге было неуместно. У “Байера” прошла хорошая атака через центр, Хавертц сделал второй ассист, а гол забил Демирбай. Для него этот мяч стал дебютным за Леверкузен.

На этом кошмар для “Порту” не закончился. На 57-й минуте Диаби с Хавертцом убежали в контратаку и сделали счет крупным.

Только после 0:3 у “Порту” стало что-то получаться в атаке и один мяч удалось провести. Отметился Марега. К сожалению, после перерыва грубости меньше не стало и на одно удаление “Порту” таки наиграл.

“Порту” вслед за “Брагой” вылетел из Лиги Европы, “Байер” продолжает борьбу.

1/16 Лиги Европы, ответный матч. Порту, "Драган”

“Порту” – “Байер” Леверкузен 1:3 (первый матч 1:2)

Голы: Марега 65 – Аларио 10, Демирбай 50, Хавертц 57

“Порту”: Марчесин – Корона, Мбемба, Маркано, Теллес – Отавио, Урибе (Пепе 46), Оливейра, Диас (Накадзима 29) – Марега, Луиш (Соарес 64)

“Байер”: Градецки – Таспоба, Свен Бендер (Драгович 67), Та – Синкгравен, Демирбай, Амири, Ларс Бендер (Вайзер 46) – Диаби (Бэйли 83), Хавертц – Аларио

Предупреждения: Луиш 33, Оливейра 35, Урибе 42, Маркано 54, Пепе 82 – Ларс Бендер 43, Демирбай 67, Вайзер 69, Амири 82

Удаление: Соарес 85