Раскрашенная реальность. Не влюбиться в Лиссабон можно, но оставаться равнодушным к нему – нет

Когда мы посещали Роттердам и рассказывали вам об этом городе, то акцентировали внимание на одной местной особенности. На окнах их окон нет занавесок (точнее, так было раньше, сейчас традицию исповедуют не все), потому что так женам легче выглядывать своих суженых-моряков. Да и сами жены таким образом выносили на показ свою верность... Роттердам – ​​огромный порт, город, пропитанный морскими традициями, но на карте есть целые страны с подобной особенностью. Португалия – край континента, земля, поцелованная океаном и обласканная ветрами. И даже немного больше: вода – помпезная стихия этой отдаленного, но не забытого Богом места.

Португалия, а конкретнее ее столица Лиссабон, - это далеко не классическая современная Европа. Тогда, когда у развитых и богатых скандинавов процветает атеизм, португальцы молятся огромной статуи Христа Спасителя, возвышающейся над городом, точно маяк. Верят, что Божество хранит их от движущей силы стихии, которая здесь, на краю земли, особенно грозна. Тогда, когда Британия, Германия и даже более простые страны вроде Венгрии или Эстонии превращаются в индустриальные ульи, обрастают современными бизнес-центрами, словно коростами, и "оцифровывают" даже автобусные остановки, сердце Португалии качает старую кровь. Конечно, это не Греция с ее грязными трущобами и недостроями, но тоже страна седовласая. А Лиссабон – это пожилая мадам, которая слоем косметики никогда не завуалируют повисшие века, сморщенную кожу и потрескавшиеся губы. Слой косметики Фасадные краски и плитки лишь подчеркивают то, что португальцы как-то пытаются бороться со временем. Но только там, где им выгодно.

Подкрасить обшарпанные стены здания на центральной площади города – святое дело, а вот трогать что-либо, напоминающее жителям Лиссабона и его гостям о великом имперском прошлом – нельзя. Это сейчас Португалия не самая богатая страна Европы где-то на краю континента, а когда-то это был огромный центр, куда океанскими волнами накатывалось богатство колоний, откуда отправлялись выдающиеся первооткрыватели и где правили сильные личности.

О, как же мало и одновременно много у этой страны от того прошлого. В Лиссабоне вы найдете немало магазинов со специализированными мелочами для многочисленной диаспоры, украинцы среди которых – на ведущем месте, и одновременно за любым заброшенным углом услышите традиционные, символические, перепетые из уст в уста романсы о тяжелой судьбе моряков, их семей и целой страны. Не нужно даже быть знатоком португальского языка, чтобы проникнуться этим драматизмом. Полумрак, специфическая разновидность гитары и обязательно звучный голос милой барышни, который пронизывает до глубины души. Фаду для Португалии больше, чем гопак для нас или чардаш для венгров. Для них это неотъемлемая часть жизни, а не просто уникальный вид искусства.

Ну окей, пускай вы не являетесь ценителем специфического пения, не любите море и океан, отдавая предпочтение горам, не интересуетесь футболом, думая, что Эусебио – это какой-то вид декоративного растения, и никогда в жизни не пробовали портвейна (его родина – вот тут рядом, в трехстах километрах от Лиссабона). Но приехав сюда, вы все равно будете поражены: свежим воздухом, человеческой простотой, размеренностью и неторопливостью города-полумиллионика, окраской домов, которые, похоже, здесь разрисовывали для открыток, удобными ценами, небанальными музеями, оригинальной фасадной плиткой, красочными центральными площадями. На вашей ладони окажется солнце, плавно опускающееся под океаническую гладь, а на ваших губах – соленый привкус морепродуктов. Страницы романа "Ночь в Лиссабоне" поглотят вас драмой и трагедией, сочувствием и неравнодушием; ночь, проведенная в Лиссабоне, остановит вас на распутье истории и современности, природной мощи и человеческой беспомощности.

А футбол как один из импульсов этой страны напомнит о себе не в последнюю очередь. И не только легендами о волшебнике Эусебио или злом гении Беллы Гутмана. Но и вполне практическими вещами – и сразу в начале путешествия, когда в иллюминаторе при посадке самолета вырисуется небольшая, но миловидная арена местного "Спортинга". А где-то в центре можно встретить мудрого орла, который уже привлекает преданных болельщиков "Бенфики" к их крепости. Сколько больших команд здесь упало, и сколько одновременно трагедий произошло для её хозяев, сколько радости и сколько грусти, сколько надежды и сколько разочарование.

Вы, возможно, и не влюбитесь в Португалию с первого взгляда, но никогда не решитесь посмеяться над этой седовласой барышней, которая живет прошлым, но еще верит в возможность подцепить кого-то свой крючок. В ней мало шарма, но много загадок. У неё мало географических соседей, но так много естественных особенностей. Ее туманность не выбросит вас из цивилизации, а только погрузит вас в сон. И просыпаться от него вы будете с легкой улыбкой на устах.

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