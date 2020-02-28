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Фред зажигает. МЮ - Брююге 5:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Брюгге, 27 февраля, Лига Европы

Фред зажигает. МЮ - Брююге 5:0. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Брюгге", в котором команда Сульшера разбила лидера чемпионата Бельгии. Главным действующим лицом вечера стал экс-игрок "Шахтера" Фред, который отдал результативную передачу и оформил дубль. Эдуард Соболь за погромом своей команды наблюдал со скамейки запасных.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед - Брюгге 4:0

Голы: Фернандеш 27, Игало 34, Мактоминей 41, Фред 82, 90+3

Первый матч - 1:1

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В статье: Брюгге Фред Манчестер Юнайтед
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