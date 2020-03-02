Билеты на матч Шахтер - Вольфсбург стоят от 50 до 3 500 гривен

"Шахтер" начал реализацию билетов на домашний матч 1/8 финала Лиги Европы с "Вольсбургом".

Стоимость билетов варьируется от 50 до 3500 гривен.

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте "горняков" и другими онлайн-способами. В кассах стадиона "Металлист" билеты появятся позже.

Напомним, что матч состоится 19 марта в Харькове и начнется в 19.55. За неделю до этого соперники сыграют первый матч в Германии.