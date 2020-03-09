Вольфсбург vs Шахтер. Коноплянка выделил особенности соперника

Левый вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о предстоящем противостоянии своей команды в 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Первый матч на выезде "горняки" проведут уже в четверг, 12 марта, а начнется он в 22:00.

Дисциплина в немецких команд на первом месте. Это их главный козырь. Они всегда придерживаются своей тактики, до последней минуты будут играть точно так, как им прикажет тренер. Поэтому ...Будет трудно.

Напомним, что в 2016-2019 годах Евгений выступал в Германии за "Шальке 04".