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Вольфсбург vs Шахтер. Коноплянка выделил особенности соперника
Позеленевшие немецкие волки
Левый вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о предстоящем противостоянии своей команды в 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".
Первый матч на выезде "горняки" проведут уже в четверг, 12 марта, а начнется он в 22:00.
Дисциплина в немецких команд на первом месте. Это их главный козырь.
Они всегда придерживаются своей тактики, до последней минуты будут играть точно так, как им прикажет тренер. Поэтому ...Будет трудно.
Напомним, что в 2016-2019 годах Евгений выступал в Германии за "Шальке 04".
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Источник:Великий футбол
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