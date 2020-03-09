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Вольфсбург vs Шахтер. Коноплянка выделил особенности соперника

Лига Европы
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Позеленевшие немецкие волки

Вольфсбург vs Шахтер. Коноплянка выделил особенности соперника
Новина українською

Левый вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о предстоящем противостоянии своей команды в 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Первый матч на выезде "горняки" проведут уже в четверг, 12 марта, а начнется он в 22:00.

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Дисциплина в немецких команд на первом месте. Это их главный козырь.

Они всегда придерживаются своей тактики, до последней минуты будут играть точно так, как им прикажет тренер. Поэтому ...Будет трудно.

Напомним, что в 2016-2019 годах Евгений выступал в Германии за "Шальке 04".

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В статье: Евгений Коноплянка Вольфсбург (Вольфсбург) Лига Европы Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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