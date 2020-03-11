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Рому не пустили в Испанию на матч с Севильей
Еще один матч не состоится?
Итальянская "Рома" не сможет прибыть в Испанию на матч Лиги Европы против "Севильи", сообщает официальный твиттер римлян.
Самолету из Италии не дали добро на посадку в Испании. Матч 1/8 финала, судя по всему, не сможет состояться вовремя - 12 марта (22:00).
Более подробную информацию от официальных сторон и от УЕФА ждем в ближайшее время.
Напомним, в Италии наибольшее количество заболевших коронавирусом на европейском континенте, во многих городах объявлен карантин. Ранее мы информировали, что все спортивные мероприятия в Италии приостановлены до 3 апреля.